Jelek, hogy gyermekünk ételallergiás

A jelenleg érvényben lévő ajánlások alapján, amelyeket az Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Akadémia fogalmazott meg, a gyermekek számára 4-6 hónapos korig kizárólag anyatejes vagy – ennek hiányában – tápszerrel történő táplálás javasolt, majd 4-6 hónapos kor között kezdődhet az új ételek bevezetése. A hozzátáplálás időszakában a gyermekek szervezete több idegen, számára ismeretlen anyaggal találkozik, amelyekre egyéntől függően különbözően reagálhatnak a kicsik.

Az új ételek fogyasztása kapcsán a leggyakoribb tünet, hogy megváltozik a gyermek széklete: színe, állaga és szaga is eltérhet a korábban megszokottól. Előfordulhatnak akár enyhébb bőrtünetek is, és már egy-két kisebb kiütés vagy folt is aggodalmat kelthet a szülőben – mutatott rá dr. Polgár Marianne gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

A gyermekek többsége 4-5 éves korára kinövi az ételallergiát-

Egyszerre csak egyet

Fontos, hogy egyszerre mindig csak egy új ételt kóstoltassunk a kicsivel, így tudjuk ugyanis beazonosítani, hogy mi okozza a tüneteket. Ilyenkor érdemes felfüggeszteni a kérdéses élelmiszer adását, majd figyelni, hogy a tünetek elmúlnak-e. Ha igen, akkor néhány nappal vagy héttel később próbáljuk meg újra adni a kicsinek. Gyakori, hogy ilyenkor már semmilyen tünetet nem tapasztalunk.

Az ételallergia tünetei

Csecsemőknél, kisgyermekeknél ételallergiára utalhat, ha bőrük foltokban száraz, viszkető, ekcémás, ha kiütéseik jelentkeznek, a hasukat fájlalják, puffadnak, esetleg hasmenés, szorulás vagy véres széklet jelentkezik náluk. Ilyen esetben ne próbálkozzunk tovább a hozzátáplálással, hanem forduljunk orvoshoz. Fontos, hogy jegyezzük fel, mikor és milyen új ételt kapott a kicsi, mikor kezdődtek a tünetei. Panaszok esetén a hozzátáplálást gyermekgasztroenterológus utasításait követve folytathatjuk.

Diétával megszűnnek a panaszok

Ha tudjuk, hogy pontosan mi okozza a tüneteket, akkor azt az összetevőt a gyermek nem fogyaszthatja: tünetei így megszűnnek. A legtöbb panasz a tej és a tojás fogyasztása kapcsán jelentkezik. Ilyenkor teljesen ki kell iktatni az allergént az étrendből, az esetek többségében azonban nem örökre. A gyermekek 80-90 százaléka 4-5 éves korára kinövi az allergiát. Amennyiben a tüneteik már nem jelentkeznek, akkor a korábban problémát okozó ételeket fokozatosan visszavezethetjük az étrendjükbe.