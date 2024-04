Súlyos gabonahiány lehet a világ egyes részein

Komoly bajt idéz elő az El Nino okozta szárazság Afrika déli részén. A várható alacsony terméshozam – elsősorban a kukoricáé – tovább növeli az élelmiszerbizonytalanságot, az élelmiszerárakat, illetve az importszükségletet is.

A fekete kontinens déli részén a kukorica fedezi az emberek kalóriaszükségletének 20 százalékát. Fotó: Getty Images

Eddig is 16 millió embert érintett az élelmiszerhiány

A súlyos élelmiszerhiány máris 16 millió embert érintett az év első három hónapjában, és a helyzet tovább súlyosbodhat. A fekete kontinens déli részén a kukorica fedezi az emberek kalóriaszükségletének 20 százalékát.

A gabonaexportőr országok – mint például a Dél-afrikai Köztársaság vagy Zambia – ráadásul nem tudnak majd lépést tartani a szükségletekkel, így gabonahiány léphet fel Angolában, Mozambikban, Namíbiában és magában a Dél-afrikai Köztársaságban is. Ami pedig a súlyos szárazságot illeti, az utóbbi hónapokban Malawi, Zambia és Zimbabwe is országos katasztrófahelyzetet jelentett be.