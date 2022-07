A nyár sokaknak nem csak a gondtalan strandolást jelenti. Számtalan növény ilyenkor virágzik, ezért az allergiával élők számtalan kellemetlen tünettel kénytelenek megküzdeni ilyenkor. Ilyen kellemetlen tünet a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, a könnyezés és kötőhártya-gyulladás, ami sokak életét megkeseríti akár egészen késő őszig is.

Sok allergiával élő számára ez az időszak különösen sok kihívást tartogat. Fotó: Getty Images

A lakosság harmadát kínozzák a panaszok

Egyes kutatások szerint a magyar lakosság akár 30 százaléka is szenvedhet a pollenallergia változatos tüneteitől. Az egyik legismertebb, allergiát okozó növény a parlagfű, amelynek virágzása sokszor már júliusban elkezdődik, az igazi szezon azonban augusztusra-szeptemberre esik. Egyes szakértők 20 százalékra teszik Magyarországon a parlagfű-allergiások arányát, és becslések szerint akár évente 3-4 százalékkal is nőhet a betegek száma, ami napjainkra elérheti már a kétmilliót is.

Érdemes tudni, hogy a pollenallergiáért nem a nagyobb méretű, a méhek vagy éppen a szél által növényről-növényre szállított virágpor felelős, hanem a finomabb, szabad szemmel nem is látható, kisebb szemcsék, amelyeket a szél akár több száz kilométerre is elvihet. Azok a növények pedig, amelyek a szél segítségével végzik a megporzást, hatalmas mennyiségű pollent termelnek, amit aztán minden irányba szétszórnak. A levegőben szálló pollenszemcsék a belélegzést követően megtapadnak a légutak nyálkahártyáján, immunológiai láncreakciót indítva el.

Három tipp a kellemetlen tünetek csökkentéséért

Az orvos által ajánlott, allergiaellenes készítmények szedésén túl is sok mindent tehetünk azért, hogy csökkentsük a kellemetlen tüneteket. Ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat a Dyson szakértőinek segítségével.

Kövessük a pollenkoncentrációt – Sokat segít, ha tudjuk, mikor virágzanak azok a növények, amelyek allergiás reakciókat váltanak ki nálunk. Ezért mindenképp kövessük figyelemmel a különböző pollennaptárakat, amelyek pont ezt veszik sorra. Ezenfelül napjainkban már számtalan olyan weboldal és alkalmazás is elérhető, amelyek segítségével az aktuális pollenkoncentrációt nyomon tudjuk követni. A tisztaság még inkább prioritás – Pollenszezonban kiemelten fontos, hogy a szokásosnál is jobban ügyeljünk lakásunk tisztaságára, ugyanis az apró pollenszemcsék sok helyen megtapadhatnak, például a háziállatunk mancsain és szőrén, de a ruháinkon is. Érdemes ezért a kisállatok mancsát és szőrét séta után megtisztítani, nekünk pedig ajánlott átöltözni. Szerencsés egy napi gyors „fenntartó” takarítást is bevezetni a rutinunkba, hogy például a szellőztetés során bentre került szemcséket is eltávolítsuk. Mossunk gyakrabban – Az ágyneműket és lakástextileket is érdemesebb gyakrabban mosni ilyenkor, ugyanis ezeken is megtapadhatnak az apró részecskék, amelyek szellőztetés során, vagy akár a hajunkról és kisállatunk szőréről kerülnek oda. A hajunkra is érdemes többlet figyelmet fordítani, és az intenzívebb allergiás időszakokban naponta hajat mosni. Így nem visszük be az ágyunkba a kellemetlen tüneteket kiváltó pollenszemcséket, ennek köszönhetően pedig nyugodtabban alhatunk.

A pollenszemcsék nem állnak meg a küszöbön

Ahogy látható, az allergiás reakciókat kiváltó pollenszemcsék nem fordulnak vissza otthonunk küszöbén, hanem számtalan különféle módon bejuthatnak oda. Allergiaszezonban a pihentető éjszakai alvás is kihívást jelenthet sokaknak, ez pedig a mindennapi életminőséget is negatívan befolyásolhatja: fáradtabbak, ingerlékenyebbek lehetünk, valamint nagyobb erőfeszítésbe kerül helytállnunk munkahelyünkön és magánéletünkben is. Egy légtisztító berendezéssel azonban sokat tehetünk a helyzet javításáért.