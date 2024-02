Hetekkel korábban kezdődött idén a pollenszezon

Szinte áprilisi időt hozott az idei február első fele – közölte múlt héten egy Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Zrt. A hónap első felében az átlagosan 8,1 fokos középhőmérséklet rendkívüli mértékben, 7,6 fokkal haladta meg az 1991-2020-as évek átlagát, és csaknem 3 fokkal a 2016-ost, amely a legenyhébb volt a 20. század kezdete óta. Mint arról beszámoltunk, nyolc nap alatt 14 melegrekord dőlt meg február elején, ebből öt országos rekord volt.

Az enyhe idő miatt hamarabb beindult idén a pollenszezon. Fotó: Getty Images

Az enyhe időjárás hatására korán beindult idén a pollenszezon is. „Pollenje válogatja, de úgy vélem, két-három héttel minimum előbbre vagyunk” – fogalmazott Nékám Kristóf allergológus az InfoRádiónak nyilatkozva. Hozzátette, egyelőre korai lenne megmondani, hogy vajon az elkövetkező időszakban is megmaradnak-e a magas pollenszintek. Mindenesetre, hacsak nem érkezik jelentős lehűlés, akkor nagyon nagy megterhelés vár az allergiásokra.

Hogyan enyhíti az allergiás panaszokat az allergénspecifikus immunterápia?

A szakember arra is kitért az interjúban, hogy a légszennyezettség tovább súlyosbíthatja a helyzetet. A légszennyező anyagok ugyanis felbonthatják a pollenek külső védőburkát, szabaddá téve az azokban elhelyezkedő fehérjéket. Ezek a fehérjék aztán belélegezve akár újfajta allergiákat is kiválthatnak a szervezetben. Éppen ezért azok, akik lakhelyén mind a pollenkoncentráció, mind a légszennyezettség szintje magas, gyakran akkor is tapasztalhatnak allergiás tünetek, ha korábban nem voltak hasonló panaszaik.