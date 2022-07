Az allergia meglepő tünetei

Folyamatos fáradtság

Az allergia kevésbé ismert tünetei közé tartozik például a folyamatos fáradtságérzet. Ezt az allergén hatására termelődő hisztamin okozza. Ám az allergiával járó felső légúti tünetek - például az orrdugulás - már eleve megakadályozhatják a pihentető alvást. Az álmosság, kábaság mellett jellemző még a reflexek lelassulása, valamint a teljesítmény és a koncentrációs készség csökkenése is.

A rossz lehelet is utalhat allergiára. Fotó: 123rf

Szokatlan reakciók

Az is megeshet, hogy bizonyos gyümölcsök fogyasztására allergiás reakciókkal válaszol a szervezetünk. A banán és a dinnye például több olyan anyagot is tartalmaz, amely hasonlít az allergiát okozó növények, fák pollenjeire. Ezért ezek elfogyasztása után ugyanúgy reagálhat rájuk a szervezet, mintha az allergizáló növénnyel kerülne kapcsolatba. De allergiaszezonban a parfümök, a festékpára vagy a légszennyezés is irritációt válthat ki az allergia miatt fokozott terhelés alatt álló szervezetből.

Kellemetlen lehelet

A Cleveland Clinic szakemberei egy kutatás során kiderítették, hogy a szezonális allergiával küzdők között gyakoribbak a szexuális zavarok és a libidócsökkenés is. Az alacsony nemi vágy további okairól itt olvashat!

A torokköszörülés és a torok viszkető érzése gyakori tünete az allergiának, ám azt már kevesebben tudják, hogy a kellemetlen szájszag is egy árulkodó jel. Amikor a nyálkahártya megduzzad, akkor a váladékék megreked a légutakban, ez pedig remek táptalajt biztosít a rossz szagot okozó baktériumok szaporodásának. Ráadásul az orrdugulás miatt gyakrabban vesszük a szánkon a levegőt, így a szájüreg hamarabb kiszárad. Ez szintén a baktériumok szaporodását idézi elő.

Étvágytalanság

Allergia esetén gyakori panasz az étvágytalanság is. Ennek egyik oka, hogy a felső légúti tünetek miatt kevésbé érezzük az ízeket. Emellett a légutakból a gyomorba kerülő váladék okozta irritáció is az étvágy csökkenéséhez vezethet.

Forrás: menshealth.com