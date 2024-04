Kemény időszak előtt állnak az allergiások

Idén a szokásosnál korábban nyíltak ki a tavaszi virágok. Az RTL Híradó riportja szerint körülbelül egy hónappal jár előrébb a természet a normálisnál. Az enyhe tél miatt egyes fa- és virágfélék már februárban rügyezni, bimbózni kezdtek. Emiatt azonban a pollenszezon is a megszokottnál korábban vette kezdetét.

Az allergiásokat a megszokottnál erősebb szezon fenyegeti. Fotó: Getty Images

Már 20-féle allergén van a levegőben

„A pollenszezonnak az egyik legerősebb időszakában vagyunk jelenleg, egyszerre közel 20-féle allergén virágpora található meg a levegőben. Ezek többsége országosan tüneteket okozó koncentrációban fordul elő” – nyilatkozta Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) levegőhigiénés szakértője.

A szakértő elmondása szerint ez már az idei pollenszezon második csúcsidőszaka, maga a szezon ugyanis – az előző két évhez hasonlóan – már az év első napjaiban elindult a mogyoró virágzásával. Jelenleg a platán-, a nyír- és az eperfafélék virágpora éri el a legmagasabb koncentrációt.

Ilyen panaszokkal küzdenek a legtöbben

A belélgegzett pollen hatására az allergiásoknál jellemzően tüsszögés, orrfolyás és orrdugulás jelentkezik. Ezek a kellemetlen tünetek már most megkeseríthetik az érzékenyek mindennapjait. Az orrdugulás miatt például sokan küzdhetnek álmatlansággal, kimerültséggel és koncentrációzavarral is, a panaszok tehát az érintettek munkáját és életminőségét is jelentősen befolyásolhatja – ismertette dr. Késmárky András háziorvos.

A szakember azt javasolja, hogy az allergiások ne napközben, hanem inkább reggelente szellőztessenek. A leginkább azonban a gyógyszerek és az orrspray-k használata segíthet a tünetek enyhítésében.