Rusvai elárulta, kinek nem ajánl újabb oltást

Rusvai Miklós virológus tavaly augusztusban kapta meg az új típusú koronavírus elleni védőoltás harmadik adagját, és elmondása szerint ő nem kívánja negyedszer is beoltatni magát. A szakember az RTL Klub Reggeli című műsorában azt mondta, hogy egyébként ő nem javasol újabb oltásokat azoknak, akik egyszer már átestek a COVID-19-betegségen.

A gyógyultak szervezete már bizonyított

Úgy véli, hogy korábbi fertőzöttek szervezete már bebizonyította, hogy le tudja küzdeni a koronavírust. Ezért ha egy ilyen személy újra is fertőződik, akkor is csak enyhébb tüneteket fog tapasztalni, súlyosan megbetegedni nem fog. A fokozottan veszélyeztetetteknek számító idős, krónikus betegeknek ugyanakkor célszerű akár az 5. oltást is beadatniuk maguknak – figyelmeztetett Rusvai.

A legkisebbeket is sújthatja a hosszú COVID – állapította meg egy tanulmány, amely elsőként vizsgálta a koronavírus-fertőzés maradványtüneteit csecsemők és kisgyermekek körében is.

Hiba volt a kínai vakcinával oltani az időseket?

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a közelmúltban újabb információk jelentek meg a Magyarországon használt koronavírus-vakcinák hatékonyságával kapcsolatban. A nagyszabású kutatás eredményeiből egyértelművé vált, hogy a Sinopharm-oltás teljesített a leggyengébben mind közül. Ezért a Reggeliben arról is kérdezték Rusvait, hogy szerint hiba volt-e kínai vakcinával oltani az idősebb korosztályt. Mint mondta, amikor a kínai vakcina elérhetővé vált, még nem lehetett sok dolgot tudni róla, azonban sokáig semmilyen más COVID-19 elleni vakcina nem volt széles körben elérhető itthon a keleti oltóanyagokon kívül. A Sinopharm-oltás behozatalát tehát egyáltalán nem tartja hibának a virológus, hiszen senki sem tudta, milyen ütemben érkeznek majd a nyugati készítmények.

Rusvai rámutatott, hogy azt szintén nem lehetett előre megjósolni, hogy a kínai vakcina nem lesz annyira hatékony az időseknél, mint a többi oltóanyag. Az ugyanis csak később derült ki, hogy a Sinpharm 100 emberből csak nagyjából 64 számára nyújt védettséget. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy minden vakcinától minimum 60 százalékos hatékonyságot várnak el, és ezt tulajdonképpen a kínai oltás is teljesíti – csak a többi vakcina még ennél is hatékonyabb. A kínai oltással való immunizálás mindenesetre Rusvai szerint sokkal jobb döntés volt, mintha oltás nélkül hagyták volna az embereket a COVID-járvány közepette.

A szakértő kiemelte azt is, hogy minden vakcina mellett és ellen is felhozhatóak érvek. A nyugati vakcinák például ugyan hatékonyabbnak bizonyultak, azonban több mellékhatással jártak.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!