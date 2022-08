Fejfájás COVID után: „semmi sem segít”

„Amióta öt héttel ezelőtt elkaptam a koronavírust, minden egyes nap fájdalmat érzek a szemem mögött. Nagyon jó móka, főleg, hogy a munkám 90 százaléka olvasásból és képernyők bámulásából áll.”

„Beadtam a derekam, és bejelentkeztem az orvosomhoz, hogy beszéljünk a COVID utáni őrült fejfájásomról, ami egy hónappal a fertőzést követően is kínoz. Általában ritkán fáj a fejem, de most semmi sem segít.”

A fenti két idézet két Twitter-felhasználótól származik (bejegyzéseik itt és itt olvashatók), a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy hozzájuk hasonlóan rengetegen küzdenek COVID utáni fejfájással. A SELF témáról szóló cikkében idézi dr. Thomas Russót, a New York-i Buffalo Egyetem professzorát, fertőzőbetegség-specialistát, aki azt mondta: a jelenség különösen azokat érinti, akik az új koronavírus omikron változatával fertőződtek meg.

A COVID-19 számos tünete közül az egyik a fejfájás, ami azonban sokaknál a gyógyulást követően is fennmarad. Fotó: Getty Images

Dr. Amesh A. Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető kutatója, fertőzőbetegség-specialista szerint a COVID utáni fejfájással kapcsolatos tapasztalatok egyénenként eltérnek attól függően, hogy az érintett általánosságban mennyire hajlamos a fejfájásra, mennyire volt súlyos lefolyású a koronavírus-fertőzése, és milyen gyógyszereket szedett a fájdalom csökkentésére.

„A vírusos megbetegedésekről tudjuk, hogy azoknál, akik egyébként migrénes fejfájással küzdenek, migrénes rohamokat idézhetnek elő” – nyilatkozta dr. Adalja, akinek a magyarázatát dr. Amit Sachdev, a Michigani Állami Egyetem neurológusa a következővel egészítette ki: „Azoknál, akiket a migrén nem érint, a COVID utáni fejfájás leginkább tenziós jellegű, vagy az arcüregekre koncentrálódik.”

Egy vizsgálat során – amelynek eredményeit a Brain, Behavior, & Immunity – Health című folyóirat 2022. októberi számában fogják publikálni – 200 olyan ember adatait elemezték, akik megfertőződtek koronavírussal, és a gyógyulást követően is tapasztaltak tüneteket (a kutatásba bevont alanyok között voltak olyanok, akik kórházba kerültek a fertőzés miatt, és olyanok is, akik otthon lábadoztak). A szakemberek felfedezték, hogy a résztvevők 66,5 százaléka mondta azt, hogy még mindig fáj a feje – a fáradtság után ez volt a második leggyakrabban említett panasz. Bár a vizsgálatba csak kevés embert vontak be, így további kutatásokra is szükség van a témában, arra már az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) is rámutatott, hogy a különféle neurológiai tünetek jelenléte – például a fejfájásé –, sok hosszú COVID-dal diagnosztizált betegnél észlelhető.

„A szakértők eddigi ismeretei alapján úgy tűnik, hogy a COVID utáni fejfájás bárkit érinthet. Egyelőre nem látjuk, hogy lenne egy egyértelműen meghatározható kockázati csoport. Az igaz, hogy a hosszú COVID-osok nagy része fiatalabb és nő, de ezek trendek, nem szabályok” – szögezte le dr. Sachdev. Ami a COVID utáni fejfájás pontos okát illeti, a szakember azt mondta, biztosat nem tudtak, de elméletek vannak.

„Az egyik szerint a COVID utáni fejfájás, különösen a felépülést követő első napokban, egyszerűen annak az eredménye, hogy a szervezetünk nehéz időszakon ment keresztül. Kiválthatja például az alváshiány vagy a dehidratáltság is” – magyarázta dr. Clifford Segil, DO, a Santa Monicában található Providence Saint John's Egészségügyi Központ szakorvosa a SELF-nek. Dr. Segil megjegyezte: az is elképzelhető, hogy az érintettek ún. rebound fejfájással küzdenek, ami a lábadozás alatt esetlegesen szedett fájdalomcsillapító készítmények abbahagyásához köthető.

De mi a helyzet azokkal, akik a COVID után hetekig-hónapokig küzdenek fejfájással? A The Journal of Headache and Pain című szaklapban nemrégiben megjelent metaanalízis szerzői azt feltételezik, hogy azok lehetnek érintettek, akiknek genetikai hajlamuk van a fejfájásra vagy migrénre a trigeminovaszkuláris rendszer „aktiválódása” miatt (amely köztudottan kulcsszerepet játszik a migrénes fejfájás kialakulásában). A kutatók úgy vélekednek továbbá, hogy a vírus túlpörgetheti az immunrendszert, aminek következtében tartós fejfájás léphet fel.

A SELF arra is felhívta a figyelmet, hogy a COVID utáni fejfájás nem feltétlenül jelenti azt, hogy hosszú COVID-unk van. A CDC-re hivatkozva a lap azt írja, hogy a legtöbb fertőzött a megbetegedés után néhány nappal-héttel jobban lesz. Ahhoz, hogy valakinél hosszú COVID-ot diagnosztizáljanak, a panaszoknak legalább négy héttel a fertőzés után is fent kell állniuk.

Tartós fejfájást egyébként nem csak a COVID okozhat, hangsúlyozta dr. Sachdev, hozzátéve: ha korábban nem tapasztaltunk ilyesmit, érdemes kivizsgáltatnunk magunkat. Ez dr. Segil szerint abban az esetben különösen fontos, ha a fejfájás olyan erős, hogy nem tudunk tőle dolgozni, vagy elvégezni a mindennapi tevékenységeinket.

