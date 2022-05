COVID-oltás: meglepő mellékhatásra derült fény

A COVID-19 elleni védőoltások beadatása után még azok is tapasztaltak váratlan vérzést és egyéb kapcsolóló tüneteket, akik valamilyen okból – például nemváltó kezelések vagy menopauza miatt – már nem menstruálnak. Továbbá olyan nőknek is rendszertelenné vált a havi vérzésük, akiknek eddig szigorúan szabályozta a ciklust a tartós – méhen belüli vagy implantátumos – fogamzásgátlás. Ezek egy közelmúltban végzett kutatás előzetes eredményeiből derültek ki, amelyekről a Health.com is beszámolt.

Az új koronavírus okozta betegség ellen kifejlesztett vakcinák női ciklusra gyakorolt hatásairól egyébként már rengeteg tanulmány készült. Az Illinoisi Egyetem és a Washingtoni Egyetem orvostudományi karának tudósai által végzett új kutatás célja az volt, hogy egy másik perspektívából is megvizsgálja a viszonylag új védőoltások lehetséges következményeit.

A kutatásban több mint 39 ezer személy vett részt, akik közül mintegy 3600-an nemet váltottak. Az alanyok mindegyike teljeskörűen be volt oltva COVID-19 ellen, és legjobb tudásuk szerint még nem fertőződtek meg az új koronavírussal. Mindannyiukat kérdőíves formában kérdezték ki a védőoltás beadatását követő tapasztalataikról.

Az oltás után azoknál is jelentkezett vérzés, akik több mint egy éve nem menstruáltak. Fotó: Getty Images

A többségnél kihatott a ciklusra az oltás

A felmérésben részt vevő, rendszeresen menstruáló nők 56 százaléka arról számolt be, hogy az oltás után rendszertelenné vált, illetve megváltozott havi vérzése. A legtöbben arra panaszkodtak, hogy a szokásosnál erősebb vérzést tapasztaltak.



A kutatók megjegyezték, hogy egyes jellemzők esetén nagyobb volt az oltás utáni menstruációs rendellenességek kialakulásának kockázata: például az idősebbeknél, a spanyoloknál, a hormonális fogamzásgátlót szedőknél, és azoknál is, akiknél az oltás több mellékhatást – például lázat és fáradtságot– is kiváltott. De azoknál is gyakoribb volt a vakcina okozta változás, akik már szültek, illetve akik endometriózissal, miómával vagy policisztás ovárium szindrómával (PCOS) küzdenek.

Az is vérzett, aki egyáltalán nem számított rá

A nem menstruáló embereket két csoportra osztották a kutatók: pre- és posztmenopauzás egyénekre. A premenopauzás személyek közé sorolták a hosszú hatású, reverzibilis fogamzásgátlót alkalmazó, valamint a nemváltó kezelésen átesett személyeket, akik mesterséges módon nyomják el a természetes nemi ciklus egyes folyamatait. A posztmenopauzás csoportba pedig azok a – jellemzően 55 év feletti – nők tartoztak, akiknek már több mint egy éve nem jött meg a havi vérzésük.

A nemváltoztatás miatt hormonokat szedők 39 százaléka, míg a hosszú hatású fogamzásgátlót alkalmazók 71 százaléka tapasztalt áttöréses vérzést, de néhányan – 9 százalék – emlőfájdalmat, az érintettek csaknem fele – 46 százaléka – pedig a havi vérzéshez köthető jellegzetes tüneteket, például görcsöket és puffadást is érzékelt a COVID-oltás hatására. De a menopauzán már átesett nők 66 százalékánál is jelentkezett a váratlan vérzés, annak ellenére, hogy ők már huzamosabb ideje nem menstruáltak.