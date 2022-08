Egyre több kutatás eredménye támasztja alá, hogy a hosszú COVID jóval több embert érinthet, illetve több tartósan hátramaradó tünetet, vagy súlyosabb egészségügyi problémát okozhat, mint azt a szakemberek kezdetben gondolták. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021 októberében ismerte el hivatalosan, hogy a hosszú COVID egy létező állapot, amely hátrányosan befolyásolhatja a koronavírus-fertőzésen átesettek egy részének életminőségét, és amelyet kezelni kell. Azoknál is jelentkezhet, akik tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészelték át a COVID-19-et.

Nem minden betegnél alakul ki hosszú COVID, de akinél igen, annál komoly egészségügyi károkat okozhat. Fotó: Getty Images

A koronavírus a hangot sem kíméli

A tanulmányokkal egy időben egyre több történet lát napvilágot olyan emberekről, akiknek az életét örökre megváltoztatta a vírusfertőzés. Közéjük tartozik a 21 éves énekesnő, Ani Goddard is, aki a BBC Online-nak elmesélte, hogy mivel kell nap mint nap megküzdenie. A Manchesterben élő fiatal nő – aki jelenleg is egy színiiskolában tanul – decemberben esett át a koronavírus-fertőzésen, amely amellett, hogy alaposan megviselte a szervezetét, súlyos szövődménnyel is járt.

„Az éneklés az életem, de a COVID elvitte a hangomat. Amikor énekelni próbálok, csak levegő jön ki a torkomon” – mondta. Néha még a beszéd is gondot okoz neki: a hangja rekedtes lett és a korábbinál jóval mélyebb. „Az egyik énektanárom három hónap elteltével közölte, hogy ideje utánajárni, mi lehet a gond” – tette hozzá. Goddard azóta várja, hogy bejusson egy specialistához, aki reményei szerint tud majd rajta segíteni. A tétlenséggel töltött idő meglehetősen frusztrálja, mivel a hangjából él, ráadásul egész életében arra készült, hogy a színpadon állhasson.

Becslések szerint Nagy-Britanniában több mint 1,8 millió ember küzd hosszú COVID-dal, amely a gyerekeket sem kíméli. A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2-11 év közöttiek legalább 0,6 százaléka érintett, de ennél jóval többen lehetnek azok, akik nem kerülnek be a nyilvántartásba.

Nem lehet megbecsülni, meddig tarthat a teljes felépülés

Ahogy arról korábbi riportjában a BBC Online beszámolt: egy 10 éves brit lány is azért küzd, hogy visszakaphassa régi életét. Libby, aki korábban imádott kajakozni, trambulinozni és úszni, öt hete kerekesszékbe kényszerült, mert annyira legyengült, hogy már nem tud önállóan járni. Hat hónapja esett át COVID-19-en, de állapota azóta folyamatosan romlik.

Egyesek hónapokkal a koronavírus-fertőzésből való kigyógyulásuk után olyan fizikai, idegrendszeri vagy kognitív tüneteket észlelnek, amelyek jelentősen rontanak az életminőségükön. Habár ezt a hosszú COVID-ként azonosított jelenséget már a járvány első hulláma óta ismerjük, még mindig nem világos, hogy ki hajlamos rá. Egy új kutatás közelebb hozta a megoldást.

„Amióta elkaptam a koronavírust, állandóan fáj a fejem, éjszaka pedig nem tudok aludni. Nagyon szédülök, és az utóbbi hetekben már járni vagy állni sem tudtam” – mesélte a BBC Online-nak. „Attól is elakad a lélegzetem, ha valami apró dolgot kell csinálnom, jelenleg túl sok mindenre nem vagyok képes” – tette hozzá. Betegsége óta alig jár iskolába. Mint mondta, soha nem gondolta volna, hogy ennyire rosszul lesz.

Libby-nél az volt az első árulkodó tünet, hogy elment a hangj. Ezt követte a láz, fej- és hátfájás, orrdugulás, torokfájás, idővel pedig az állandósult fáradtság. Az orvos többször is antibiotikumot írt fel neki, de ezek a kúrák nem igazán használtak. „Az a legrosszabb, hogy még a legegyszerűbb dolgokban is a szüleim segítségére szorulok” – mondta a fiatal lány. Ilyen például a hajmosás, az uzsonnakészítés, vagy az, hogy nap végén felmenjen emeleti szobájába. A barátaival sem nagyon tartja a kapcsolatot, mert sokszor a beszéd is nehezére esik. Orvosai egyelőre nem sok jóval biztatják, véleményük szerint évekig is eltarthat a gyógyulás.