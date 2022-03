Egyre több cég segíti az ukrán menekülteket

A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint a napokban a Penny Market elindította a segélyszervezettel közös jótékonysági akcióját, amelynek részeként két hétig mind a 227 üzletben 250 forintos adománykupont lehet vásárolni. Az ebből származó bevételt a Magyar Vöröskereszt segítségével juttatják el az ukrajnai háború elől menekülőknek. Az üzletlánc emellett hét kamionnyi adománnyal is támogatja a rászorulókat.

A Magyar Vöröskereszt egyébként már a háború első napjától kezdve segíti a menekülők ellátását. A határ mentén élelmiszerrel, tájékoztatással és egészségügyi szolgálat biztosításával támogatják az érkezőket, Budapesten, a BOK csarnokban pedig önkéntesek segítségével végzik a munkát.

Önkéntesek szendvicseket készítenek az orosz-ukrán háború elől menekülőknek a beregsurányi polgármesteri hivatalban kialakított segítségponton.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Melegedőbuszok, személyszállítás, adománygyűjtés

A BKV Zrt. közleménye szerint a fővárosi önkormányzat felhívásához csatlakozva két nap alatt nagy mennyiségű tartós élelmiszer és tisztálkodási cikk gyűlt össze a közlekedési vállalat Akácfa utcai székházában és más telephelyein. Ezeket az adományokat és a társaság által felajánlott technikai eszközöket, valamint a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. által felajánlott egyéb berendezéseket már eljuttatták az egyeztetett helyszínekre.

Változatos módokon próbálnak segíteni a menekülteknek.

A cég a menekülthullám megindulásának kezdete óta biztosít melegedőbuszokat azoknak, akik nem találnak szállást (vagy nem is keresnek, mert nem kívánnak hosszabb ideig Magyarországon maradni), és a menekültek szállításában is folyamatosan részt vesz a vállalat. Emellett hét budapesti metróállomáson - a Hősök terén, a Vörösmarty téren, az Örs vezér terén, a Keleti pályaudvaron, a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren és a Kálvin téren - ingyenes wifi-hozzáférési pontok vannak, amelyek célja, hogy a Keleti pályaudvarra érkező menekültek tájékozódását segítse.

A Google térkép is segíti a menekülést

A Google sajtóirodája azt közölte, hogy a cég a Google térképen és a Google keresőben bevezetett új funkciókkal segíti a menekülteket és a nekik segítséget nyújtó vállalkozásokat. A keresőben a menekültekkel és az evakuálással kapcsolatos információkra keresőknek egy figyelmeztetés jelenik meg, amely a menekülteket és menedékkérőket segítő ENSZ-oldalakra irányít. A térképen pedig hiteles forrásokból, például helyi önkormányzatoktól származó információk alapján több mint száz, menekülteket segítő központot jelöltek meg Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában.

A vállalkozások megjelölhetik a keresőben és a térképen, ha kedvezményesen vagy ingyen nyújtanak szolgáltatásokat a menekülteknek, és üzleti profiljukon is feltüntethetik, mivel és hogyan segítik őket. Hamarosan a szállodatulajdonosok is jelezhetik, ha ingyenes vagy kedvezményes szállást kínálnak menekülteknek. A lehetőségek több mint húsz országban, köztük Lengyelországban, Romániában, Moldovában, Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban is elérhetőek.

