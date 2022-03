Változatos módokon próbálnak segíteni a menekülteknek

Információs központot hozott létre Makón az Angyalsóhaj Alapítvány a hazájukat a háború miatt elhagyni kényszerülő, Románián keresztül Magyarországra érkező ukrajnai családoknak. Az alapítvány által felajánlott Erzsébet-házban a családok ukrán és angol nyelven is tájékoztatást kaphatnak a város területén elérhető szabad szálláshelyekről, az egészségügyi ellátásról, illetve a menedékjoggal kapcsolatos tudnivalókról. A szállást is biztosító házban a menekültek élelmiszer- és utazócsomagot is kapnak. A szállodák, panziók és magánszemélyek ezen a honlapon jelezhetik a menekültek számára rendelkezésre álló szabad helyeiket és felajánlásaikat a segítségnyújtáshoz.

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai szendvicset készítenek a menekülteknek Tiszabecsen.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Napi ezer palacsinta, informatikai képzés

A beregsurányi Híd Kárpátaljáért segítségponton naponta mintegy ezer palacsintát sütnek a menekülteknek a Szeged melletti Tiszaszigetről érkezett önkéntesek. A PROGmasters programozóiskola és IT-képzési központ ingyenes informatikai képzéseket indít az Ukrajnából Magyarországra érkező menekülteknek, akik így legkésőbb 2022 végéig szoftverfejlesztő, manuális tesztelő vagy alkalmazás-üzemeltető képesítést szerezhetnek, akár IT-előképzettség nélkül is. Igény esetén laptopot is díjmentesen biztosítanak a képzés idejére. A Magyar Állatkertek Szövetsége pedig - az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva - adománygyűjtésbe kezd. A támogatók egy ellenőrzött számlaszámra utalhatnak adományokat, amelyet az Ukrajnában segítségre szoruló állatkerti állatok ellátására fordítanak.

Teljeskörű egészségügyi ellátás

Magyarország egyébként az Ukrajnából érkezők egészségügyi ellátását is teljeskörűen biztosítja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága közölte, hogy mindenki megkapja a gyógyszert és a kórházi ellátást, amelyre szüksége van. A menekülőket a határ menti gyűjtőpontokon mobil egészségügyi csapatok várják a nap 24 órájában, akik gondoskodnak a menekülők egészségügyi szűréséről, ellátásáról, koronavírus-teszteléséről, szükség esetén pedig megszervezik kórházi ellátásukat is.

Az Európai Unió pedig bejelentette, hogy továbbra is humanitárius, egészségügyi és pénzügyi támogatást nyújt az Ukrajnából menekülőknek és az őket fogadó országoknak. A tagállamok vezetői elismerően nyilatkoztak az Ukrajnával szomszédos országokról azért "a mérhetetlen szolidaritásért", amellyel a háború elől menekülőket fogadták. Egyúttal megerősítették, hogy az unió védelmet nyújt minden háborús menekültnek.