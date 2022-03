"Örülünk, hogy meleg helyen tudunk aludni"

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyike azoknak a szervezeteknek, akik segíteni próbálnak az idemenekült embereknek. Az Ukrajnában dúló háború miatt az elmúlt két hétben rengetegen kényszerültek arra, hogy elhagyják otthonukat. Az 1-2 szatyornyi holmin kívül megrázó történeteket hoztak magukkal, amelyek közül néhányat meg is osztott közösségi oldalán a segélyszervezet, hogy mindenki láthassa, mekkora szükség van a segítségre.

Az orosz-ukrán háború elől menekülők várakoznak az ungvári vasútállomás.

Fotó: MTI/Nemes János

Van, aki csak a diplomáját hozta magával

A segélyszervezet egyik posztja Ekaterináról szól. A 24 éves édesanya 2 éves kislányával, Anasztáziával menekült Csernyigovból Magyarországra. A belorusz határ közelében lévő város nagy részét teljesen romba döntötték a bombatámadások. "Napokat töltöttek a pincében, de amikor a házukat is támadás érte, végső elkeseredésükben útnak indultak. Egyenesen a házuk pincéjéből indultak, mindössze egy előre elkészített táskával" - írták. Az anyát nagyon megrázta, hogy nemrég vásárolt lakásuk és a nagy gonddal berendezett gyerekszoba is megsemmisült, valamint a nő közelmúltban nyitott kozmetikai szalonjának is búcsút kellett inteniük. Csak a végzettségéről szóló diplomáját hozta magával, remélve, hogy Magyarországon munkát találhat majd a szakmájában. A kislány apja Ukrajnában maradt harcolni, a család most a Pakson élő rokonokhoz tart.

"4 napba telt, amíg eljutottunk Beregszászra"

Így élik meg a menekült gyerekek a háborút.

Egy másik poszt Larisszáék történetét meséli el. A rákkal küzdő nő a férjével, lányával és macskájukkal együtt menekült el Harkivból. A család indulás előtt négy éjszakát otthonuk alagsorában töltött a folyamatos bombázások miatt. "Mindenki el akarta hagyni Harkivot, rengeteg ember várakozott a vasútállomáson. A tömeg miatt nagyon nehéz volt feljutni a vonatra, négy napba telt, amíg eljutottunk Beregszászra" - mesélte a nő, aki arról is beszélt a segélyszervezetnek, hogy nagyon örülnek, hogy mindannyian életben maradtak, most pedig meleg helyen tudnak aludni, naponta háromszor ehetnek, és még mosni is tudnak.

Aki még a semmiből is ad

Az oldalt böngészve olvashatunk még a 3 éves Galynáról is, aki szüleivel és 10 éves nővérével menekült a Krím-félsziget közelében lévő otthonukból. Olyan gyorsan kellett cselekedniük, hogy a 3 éves kislány mindössze egy játékot és egy színezőt tudott magával vinni, de a színezőt még így is odaajándékozta egy kislánynak, akinek semmilyen játéka nem volt.

Aki szeretné támogatni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, illetve hozzájárulni a menekültek ellátásához, az ezen az oldalon megteheti. További adományozási lehetőségekről pedig itt lehet tájékozódni.