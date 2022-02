A világot néhány hét alatt letaroló omikron variáns terjedése kapcsán az elmúlt hetekben számos virológus és kutató nyilatkozott bizakodóan: hogy az új koronavírus a közeljövőben megszelídülhet, és a COVID-19 hamarosan endémiás betegséggé válhat. Nem osztja ezt a nézetet Raina MacIntyre, a sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem globális biológiai biztonsággal foglalkozó professzora, aki CNBC-nek elmondta: véleménye szerint a COVID-19 soha nem lesz endémiás betegség, a SARS-CoV-2 mindig járványos megbetegedést okozó vírus marad.

Két hónap alatt az egész világot letarolta az omikron variáns. Fotó: Getty Images

Az endémiás betegségekre ugyanis - amelyek egy adott földrajzi területet érintenek, és állandóan jelen vannak, mint például a malária - az jellemző, hogy az általuk okozott esetszám nem emelkedik rohamosan. A járványos betegségeknél viszont - ahogy azt az új koronavírussal kapcsolatban tapasztaljuk - gyorsan és periodikusan, vagyis hetek vagy akár néhány nap alatt is látványosan megugrik a fertőzöttszám - idézte a CNBC írásában MacIntyre-t.

Az omikron variáns alig két hónap leforgása alatt számos országban, köztük Nagy-Britanniában, Dániában és Magyarországon szinte teljesen kiszorította a korábban domináns delta változatot, az új fertőzöttek száma pedig azóta is világszerte exponenciálisan növekszik.

A koronavírus omikron variánsával az Egyesült Királyságban nemrégiben megfertőződöttek kétharmada állítja, hogy korábban már átesett a fertőzésen - derül ki egy kutatásból. Szakemberek szerint ugyanakkor ebből az eredményből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni az újrafertőződéses esetek számát illetően.

Endémia vagy epidémia?

A tudósok egy speciális mérőszámmal, a szaporodási rátával (R0) jelölik, hogy egy betegség milyen gyorsan terjed. Ez jelzi, hogy egy fertőzött hány embernek tudja átadni az adott kórokozót. Az Imperial College London szakértői szerint az omikron variáns esetében ez az érték 3-nál is magasabb lehet. Más becslések szerint az omikron variáns fertőzőképessége a kanyaróéhoz hasonló: egy fertőzött akár 15-18 embernek is átadhatja a vírust.

"Ha az R0 értéke egynél nagyobb, a növekedés exponenciális, ami azt jelenti, hogy a vírus egyre gyorsabban terjed: a járvány feltételei adottak" - közölte Raina MacIntyre. Márpedig az új koronavírus domináns változatai esetében, mint az eredeti vuhani-, a brit-, a delta- vagy az omikron variáns, a szaporodási rátát nem sikerül 1 alatt tartani. Nem véletlen, hogy az új koronavírus globálisan a negyedik-ötödik járványhullámot generálja. De szakemberek szerint ugyanez a mintázat figyelhető meg a kanyaró és az influenza esetében is.

Az új koronavírus közeljövőben megjelenő variánsai MacIntyre szerint újabb és újabb járványhullámokat fognak okozni, amelyeket a csökkenő immunvédelem, a vakcinák nyújtotta védettséget kijátszó új vírusváltozatok, a fertőzésnek teljes mértékben kitett oltatlanok és a migráció táplálnak majd. Véleménye szerint ahhoz, hogy a vírussal nagyobb veszteségek és zavarok nélkül együtt tudjunk élni, arra lenne szükség, hogy minél több ember kapja meg a védőoltást, és hogy a vírus szaporodási rátáját sikerüljön 1 alatt tartani.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy az omikron variáns januárban azonosított új alváltozata, a BA.2, amely már a világ több mint 40 országában jelen van, az eredeti omikron változatnál is fertőzőképesebb lehet és gyorsabban terjedhet. (A WHO egyébként akkor nyilvánít egy betegséget világjárvánnyá, ha a fertőzöttszám exponenciálisan növekszik és a járvány globálisan terjed.)