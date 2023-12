6 tipp – így maradj egészséges a téli hónapok alatt

Télen gyakoribbak a fertőzések, de ha bizonyos dolgokat betartasz, csökkentheted a kockázatokat. Íme néhány tipp, hogy a hideg hónapokban is egészséges maradj.

Menj ki a szabadba! Fotó: Getty Images

1. A borongós, szürke napok miatt könnyen lehangolttá válhatunk, a napfény hiánya ráadásul szezonális affektív zavart idézhet elő, ilyenkor alvászavarok, csökkent energia és a motiváció hiánya jelentkezik. A hormonális és időjárásváltozás miatt az átmenetileg fennálló lehangoltság még normálisnak mondható az őszi-téli időszakban. Míg az állapot tartóssá válása esetén mindenképpen szükséges szakorvos bevonása, enyhébb panaszok jelentkezésekor azonban elég lehet néhány életmóddal kapcsolatos változtatás is. Fontos például, hogy még borús időben is próbálj a lehető legtöbbet a szabadban, friss levegőn lenni és mozogj rendszeresen!

2. Kutatások szerint évente nagyjából fél kilót szedünk fel a téli a hónapokban, a hízást azonban jobb megelőzni, mert az nem csak esztétikai probléma. Télen se feledkezz meg a mozgásról, keress egészséges nassolnivalókat, és gondold újra kedvenc ünnepi fogásaidat! További tanácsainkat korábbi cikkünkben találod.

3. Ne feledd a kézmosást! A pandémia ideje alatt már megtanultuk: a gyakori alapos kézmosással számos betegséget megelőzhetünk. Ez a legegyszerűbb és egyben az egyik leghatékonyabb eszköz a fertőzések kivédésére, amelyhez mindössze langyos vagy kézmeleg vízre és szappanra van szükséged. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a hatékony kézmosás legalább 20-40 másodperces, és nemcsak a tenyerekre terjed ki. Így csináld!

4. Otthonod levegője számos módon hathat az egészségedre, éppen ezért elengedhetetlen, hogy kellő figyelmet fordíts a jó levegőminőség megőrzésére. Ennek egyik fontos eleme a páratartalom: nem jó, ha túl száraz, de éppúgy a túl sok nedvesség sem kedvező – a levegő páratartalma egy viszonylag szűk, 40 és 60 százalék közötti tartományban biztosít ideális környezetet szervezetünk számára. Íme néhány egyszerű trükk, hogyan tudod otthonodban ezt megőrizni.

5. A téli időszakban is gyötörhet az allergia, a bezártság ugyanis megnehezítheti a poratka-, penész- vagy szőrallergiások életét. Ha a páratartalom tartósan 70 százalék fölött marad, a lakás hidegebb részein, sarkokban, hőhidaknál megjelenik a penész. A magas páratartalom emellett kedvez a poratkák elszaporodásának is. Fontos a rendszeres, gyors de alapos szellőztetés! Ha viszont már tünetek is gyötörnek, azokat így enyhítheted.

6. A kinti hideg és a benti meleg együttesen kiszáríthatja az ajkad, a repedezett, kicserepesedett száj pedig igen kellemetlen és fájdalmas lehet. Korábbi cikkünkben ennek kezelésére mézet, olívaolajat, glicerint, shea vajat és kókuszolajat ajánlottunk erre a problémára.