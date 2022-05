Videó: egyes részeket sokszor kihagyunk kézmosásnál

A kézmosás talán a legegyszerűbb és egyben az egyik leghatékonyabb eszköz a fertőzések megelőzésére, amelyhez mindössze langyos vagy kézmeleg vízre és szappanra van szükségünk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatója szerint a hatékony kézmosás legalább 20-40 másodperces, és nemcsak a tenyerekre terjed ki. Kézmosás során érinteni kell a kézhátakat, az ujjközöket, az ujjhátakat, az ujjbegyeket, és külön a hüvelykujjat is. Különösen fontos az alapos kéztisztítás étkezés és mosdóhasználat előtt és után, valamint a hazaérkezést követően is.

A kézmosás egy egyszerű, de igen hatékony eszköz a fertőzések megelőzésére. Fotó: Getty Images

A koronavírus-járvány kirobbanása ráirányította a figyelmet arra, hogy az emberek egy része nem feltétlenül tudja, hogyan kell helyesen kezet mosni, és azóta számtalan oktatóvideó, illetve felhívás készült, amely az alapos kéztisztítás lépéseit ismerteti. Sok vendéglátóhelyen, plázában és munkahelyen a mai napig kint van erről egy rajzos ismertető a mosdók mellett.

Már nem figyelünk oda eléggé

A pandémia enyhülésével és a fertőzésveszély csökkenésével azonban sokan ismét a szükségesnél kevesebb időt és figyelmet fordítanak az alapos kézmosásra. Vannak például bizonyos területek, amelyeket a legtöbben kihagynak a kéztisztítás során, teret engedve a kórokozók túlélésének és továbbszaporodásának. Az alábbi videó – amelyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közösségi oldalán osztottak meg – jól szemlélteti, hogy melyik részek maradnak a leggyakrabban szennyezettek egy kézmosás után.

Ezeket a részeket hagyjuk ki