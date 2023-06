Nyáron sokkal gyakoribb ez a fertőzés. Mutatjuk, hogyan előzheted meg

„A húgyúti fertőzés egy nagyon kellemetlen tünetekkel járó betegség, és mivel komolyabb szövődményekhez is vezethet, érdemes mihamarabb orvosi segítséget kérni. A panaszok nemcsak a nőket, de a férfiakat is érintik, bár őket jóval kevésbé. A férfiak húgycsöve ugyanis jóval hosszabb, mint a nőké, így a baktériumoknak hosszabb utat kell megtenni a húgycső nyílásától a hólyagig. A tünetek hátterében a leggyakrabban a húgycsövön keresztül behatoló E. coli baktérium, valamint ennek húgyhólyagban történő elszaporodása áll” – mondta dr. Póth Sándor, a Budai Egészségközpont urológus főorvosa. Hozzátette ugyanakkor, hogy a betegség kialakulása megelőzhető, ha odafigyelünk néhány dologra.

Milyen fajtái vannak a húgyúti fertőzésnek?

Anatómiai szempontok alapján két nagy csoportot különíthetünk el. Az egyikbe az úgynevezett alsó húgyúti betegségek tartoznak, amelyek húgyhólyagot, a húgycsövet, illetve a férfiak esetében a prosztatát érintik. A másik csoportot pedig a felső húgyúti betegségek alkotják – ide a vesék, a vesevezetékek és a húgyvezeték fertőzéses kórképeit sorolhatjuk. Ezekre a típusú betegségekre általában az a jellemző, hogy a kialakulásukat megelőzi az alsó húgyutak megfertőződése.

Veszélyes lehet a nedves fürdőruha. Fotó: Getty Images

Mi okozhat húgyúti fertőzést?

A Budai Egészségközpont közleménye szerint a leggyakrabban az alábbiak állnak a húgyúti fertőzések hátterében:

kevés folyadék fogyasztása – a ritkábban ürülő hólyagban könnyen elszaporodhatnak a baktériumok;

nem megfelelő intim higiénia, illetve a vécézés előtti kézmosás elmaradása;

helytelen törlési technika vécézés után;

közelmúltban elvégzett húgyúti műtét;

valamilyen idegentest – például katéter vagy különféle fogamzásgátló eszközök – tartós viselése;

cukorbetegség;

túl hosszú ideig viselt vizes, nedves fürdőruhaalsó – fürdőzés után javasolt mielőbb száraz öltözetre cserélni a bikinit.

Árulkodó tünetek

Húgycsőgyulladás esetén a vizeletürítés fájdalmas, égő érzéssel jár. A férfiaknál a nemi szerv duzzanata és váladékozása is előfordulhat. Hólyaggyulladásnál gyakrabban és sürgetőbben jelentkezik a vizelési inger, és a has alsó részén is jelentkezhet diszkomfort. Ha pedig a gyulladás a veséket is érinti, előfordulhat deréktáji és hátfájdalom, valamint láz is. Férfiak esetében, amennyiben a fenti panaszok mellé fáradtság, gyengeség, valamint a gát részén jelentkező érzékenység/fájdalom is társul, mihamarabb érdemes felkeresni egy urológus szakorvost, ugyanis ezek a prosztatagyulladás vagy a here- és mellékhere-gyulladás jellemző tünetei is lehetnek.

Betegtörténet: „egyszerű felfázásnak indult, rémálom lett belőle”

„Bár abból a szempontból szerencsésnek mondhatom magam, hogy 31 éves koromig egyszer sem fáztam fel, az első „találkozásom” a betegséggel olyan borzalmasra sikeredett, hogy amíg élek, nem felejtem el” – olvasd el te is egy érintett beszámolóját!

Hogyan kezelhetők a húgyúti fertőzések?

Az első és legfontosabb dolog, hogy amint tüneteket tapasztalunk, javasolt orvoshoz fordulni, ha ugyanis nem kezeljük időben a problémát, akkor felszálló fertőzés esetén akár a vesék is megbetegedhetnek. Betegség esetén nagyon hasznos lehet, ha minél több folyadékot – főleg vizet –, valamint lédús gyümölcsöket is fogyasztunk, amelyek átmossák a húgyutakat, így csökkentik a gyulladást. A szakorvos bizonyos esetekben antibiotikumot is felírhat, amelyet mindig az utasításoknak megfelelően kell szedni. Az antibiotikus kezelés előtt azonban fontos, hogy vizelettenyésztéssel azonosítsák a kórokozót.

„A nyár a fenti panaszok mellett további problémát is okozhat a hölgyek számára, ha nem kellően körültekintőek, vagy ha érzékenyebbek. Ilyen például a megborult intimflóra-egyensúly kapcsán kialakuló hüvelygyulladás, amelyet okozhat ugyan idegen bakteriális vagy vírusos fertőzés, élősködő vagy gomba is, azonban a leggyakoribb tényező a saját mikrobiomegyensúly eltolódása. A gyakoribb nőgyógyászati betegségek között szerepel a klamídia, a genitális herpesz, de a meleg miatt felborult lokális savbázisháztartás is okozhat kellemetlen panaszokat. A hőségben ugyanis gyakrabban előkerülnek a parfümös törlőkendők, a nem testbarát illatosított szappanok és tusfürdők, valamint az intimspray-k. Ám ezek helyett inkább a tiszta vizes zuhany, majd a megfelelő szárítkozás javasolt” – tette hozzá a főorvos.

