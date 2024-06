A legtöbb nő élete során találkozik valamilyen hüvelyfertőzéssel. Ez akkor fordul elő, ha az egészségesen savas hüvelyi pH megváltozik. A tünetek igen kellemetlenek tudnak lenni, és szövődményekkel is járhatnak. Egyesek hajlamosabbak ezekre a fertőzésekre, nekik különösen érdemes odafigyelniük az intim higiéniára és a hajlamosító tényezőkre!

A nem szexuális úton terjedő hüvelyfertőzések két csoportra oszthatók, vannak gombás és bakteriális eredetűek. Először nézzük a bakteriális fertőzések tüneteit, kezelését!

A bakteriális vaginózis a hüvely leggyakoribb fertőzése, ilyenkor a normál hüvelyflórát alkotó jótékony Lactobacillusok száma valamilyen okból lecsökken, így a pH emelkedik, és azok a káros baktériumok, amelyek egyébként csak kis számban vannak jelen a hüvelyben, elszaporodnak. Jellemző tünete a bőséges, szürkésfehér színű, kellemetlen, halszagú hüvelyfolyás. Legtöbbször más panasza nincs a betegnek, ám ezt sem szabad elhanyagolni. Kezelés nélkül ugyanis a fertőzés felfelé terjedhet, méhnyálkahártya-gyulladást, illetve kismedence-gyulladást is okozhat. Ha a bakteriális vaginózis terhesség idején alakul ki, az a burok idő előtti megrepedését, koraszülést okozhat.

Az első és legfontosabb szabály, hogy aki ilyen tüneteket tapasztal, forduljon szakorvoshoz. A nőgyógyász ilyen esetekben szájon át szedhető, vagy hüvelyben alkalmazható antibiotikumot ír fel. Nagyon fontos, hogy az előírt mennyiségben és ideig folytassuk a kezelést, különben a kórokozó baktériumok egy része túlélheti a terápiát, ami a fertőzés kiújulásához vezet. Az antibiotikum-kezelést követően, vagy azzal párhuzamosan kezdjük meg a hüvely enyhén savas pH-értékének helyreállítását, segítve ezzel a jótékony Lactobacillus-flóra növekedését, és gátolva a káros baktériumok megtelepedését. Hangsúlyt kell fektetni a betegség megelőzésére: a hüvelyflóra-regeneráló kezelést érdemes időnként megismételni vagy hosszabb ideig folytatni. A hüvelyfertőzés esélyét a hajlamosító tényezők kiküszöbölésével szintén csökkenthetjük, ha például az orvos által javasolt életmódbeli változtatásokat betartjuk.

A Vitagyn C savas pH-értékű hüvelykrém helyreállítja és fenntartja a hüvely élettani pH-értékét, ezáltal elősegíti a természetes Lactobacillus-flóra növekedését, gátolja a bakteriális vaginózisért felelős kórokozók növekedését, és kedvezőtlen környezetet teremt az E. coli nevű bélbaktériumok megtelepedéséhez, valamint a húgyúti fertőzések kiújulásához. Így alkalmas a bakteriális vaginózis és a visszatérő hólyaghurut kezelésének és megelőzésének kiegészítésére. Alkalmazása különösen hasznos a fertőzés fellángolása esetén, illetve antibiotikum-kezeléseket követően. A Vitagyn C már a terhesség első hónapjaitól kezdve és a szoptatás teljes ideje alatt alkalmazható! Nem tartalmaz parabént, szagtalan, nem hagy olajos nyomot, és nem színezi el az alsóneműt.

A bakteriális hüvelyfertőzés gyakori kiújulásában számos körülmény játszhat szerepet. Ilyen hajlamosító tényezők lehetnek bizonyos szokások: öltözködés, dohányzás, gyakori alkohol fogyasztás, egyes betegségek, mint például a cukorbetegség, vérszegénység, továbbá a változókor, egyes gyógyszerek, például a hormontartalmú fogamzásgátlók. A fokozott szexuális aktivitás, a gyakori partnercsere vagy egy új szexpartnerrel kezdett kapcsolat szintén lehet kiváltó ok, vagy akár kiújulásra hajlamosító tényező is. A sikeres kezelés ellenére gyakran visszatérhetnek a kellemetlen tünetek.

Így ismerhető fel a gombás fertőzés

A betegséget többnyire okozó Candida gombák jelen vannak az egészséges női szervezetben, így a hüvelyflórában is. Előfordulhat azonban, hogy külső vagy belső hatások felborítják az egészséges egyensúlyt, így a gombák nagy számban elszaporodnak, és fertőzést okoznak. A bakteriális vaginózissal szemben, gombás fertőzés esetén többféle tünet is jelentkezik. A hüvelyváladék fehér vagy sárgás színű lesz, maga a folyás állaga is megváltozik, túrószerűvé válik. Általában viszkető, égő érzés társul hozzá az intim területen, és a szexuális aktus gyakran csípő, égő érzéssel jár.

Ez a fertőzés olyan gyakori, hogy minden második nőt legalább egyszer érinti élete során. A hüvely gombás fertőzése többször visszatérhet, ha azonban egy éven belül több mint 4 alkalommal fordul elő, az a páciens immunrendszer-elégtelenségére utalhat. A hüvelygomba kezelésére számos helyi hatású, ún. „azol” hatóanyagú hüvelykúp, krém, tabletta áll rendelkezésre. Súlyos, vagy gyakran visszatérő hüvelygomba esetén szájon át szedett gombaellenes szerre is szükség lehet. Ha a fertőzés újból visszatér, akkor a gyógyszeres kezelést hosszabb ideig, akár heteken keresztül kell folytatni az orvos előírásainak megfelelően.

A patikában vény nélkül megvásárolható Micovag Plus hüvelykúp a hüvelygomba kiegészítő kezelésére javasolt készítmény. Egyik összetevője, a kamillából származó bizabolol nyugtató hatásának köszönhetően enyhíti a kellemetlen viszketést és égő érzést a hüvelyben. További hasznos két komponense – a tejsav és a bórsav – helyreállítja és normalizálja a hüvelyi pH-értéket, ami így előnytelen körülményeket teremt a mikroorganizmusok megtelepedéséhez.

Visszatérő hüvelygombáról beszélünk, ha a Candida-fertőzés egy éven belül legalább 4 alkalommal jelentkezik. Sokféle ok, hajlamosító tényező lehet ennek a hátterében. Függ az életkortól (főként termékeny korúaknál fordul elő), illetve bizonyos gyógyszerek (például antibiotikumok, hormonális fogamzásgátlók) is növelik a hüvelygomba kockázatát.

Vannak olyan betegségek is, amelyek mellett nagyobb eséllyel fordulhat elő a hüvelygomba. Ilyen a cukorbetegség, illetve a meggyengült immunrendszer. Fokozódhat az előfordulás terhesség és szoptatás idején, valamint akkor, ha a fertőzést a gombaellenes kezelésnek különösen ellenálló gombafaj okozta, amelyre a szokásos gyógyszerek hatástalanok. Egyéb hajlamosító tényező lehet továbbá a nem megfelelő öltözködés vagy tisztálkodás, és az egészségtelen étkezés. Különösen a menstruáció ideje alatt kell odafigyelni a gyakori mosdásra, a tiszta alsóneműre, de a tisztálkodást túlzásba sem szabad vinni, mert az indokolatlan irrigálással (hüvelyöblítéssel) a védelmet nyújtó Lactobacillusokat is kimossuk a hüvelyből. Strandolásnál, wellnessnél kellő körültekintéssel kell eljárni, főként azoknak, akik hajlamosak a gombás fertőzésekre.