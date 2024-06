Vizes fürdőruhában napozol? Rossz ötlet

A húgyúti fertőzések a légúti megbetegedések után a második leggyakrabban előforduló betegségcsoport – a statisztikák szerint a nők 80 százalékát érintik életük során legalább egyszer. A probléma a férfiakat is kínozhatja, de náluk jóval ritkábban fordul elő, és ennek elsősorban anatómiai oka van. A férfiak húgycsöve ugyanis jóval hosszabb, mint a nőké, így a hölgyeknél a baktériumok sokkal könnyebben és gyorsabban feljuthatnak a húgycső nyílásától a hólyagig, vagy akár a vesemedencébe is, komoly szövődményeket okozva ott – magyarázta dr. Póth Sándor, Budai Egészségközpont urológus főorvosa.

A húgyúti fertőzéseknek két nagyobb csoportja van. Az egyik az úgynevezett alsó húgyúti betegség, amely a húgyhólyagot, a húgycsövet, illetve férfiak esetében a prosztatát érinti. A másik pedig a felső húgyúti betegség, vagyis a vesék és a vesevezetékek fertőzése. Erre jellemző, hogy kialakulását megelőzi az alsó húgyutak fertőzése.

Árulkodó tünetek

A húgyúti fertőzésre a leggyakrabban az alábbi tünetek hívják fel a figyelmet:

alhasi fájdalom vagy nyomásérzés, zavaros és/vagy erős szagú vizelet.

Húgycsőgyulladás esetén a férfiaknál a nemi szerv duzzanata és váladékozása is előfordulhat. Ha pedig a gyulladás a veséket is érinti, előfordulhat deréktáji és hátfájdalom, valamint láz is. Férfiak esetében, amennyiben a fenti panaszok mellé fáradtság, gyengeség, a gát részén jelentkező érzékenység, illetve fájdalom is társul, mihamarabb érdemes felkeresni egy urológus szakorvost, ugyanis ezek a prosztatagyulladás vagy a here- és mellékheregyulladás jellemző tünetei is lehetnek.

Ezért gyakoribb nyáron a húgyúti fertőzés

A nyári hónapokban a húgyúti fertőzések gyakoribb előfordulásának több oka is lehet. Az egyik ilyen például, hogy a meleg időjárás miatti fokozott izzadás és a nem elegendő folyadékbevitel dehidratációhoz vezethet, amely növeli a fertőzések kockázatát, mert a ritkábban ürülő hólyagban könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. A strandok és uszodák vize is tartalmazhat baktériumokat, amelyek szintén húgyúti fertőzést okozhatnak. Ezenkívül a nem megfelelő intim higiénia, például a helytelen törlési technika, vagy a rendszeres és alapos kézmosás hiánya, illetve a túl hosszú ideig viselt vizes, nedves fürdőruhaalsó egyaránt hozzájárulhatnak a fertőzések kialakulásához. Továbbá a tartós idegentest-viselés (katéter, különféle fogamzásgátló eszközök stb.), a közelmúltban elvégzett húgyúti műtét és a diabétesz is növelik a betegség kialakulásának kockázatát.

A húgyúti fertőzések diagnózisának fontos eleme a vizeletelemzés, amelynek során a vizeletüledéket vizsgáljuk, továbbá vizelettenyésztéssel azonosítjuk az esetleges kórokozót. Fontos, hogy a tünetek jelentkezésekor minél előbb forduljunk orvoshoz, mivel a kezeletlen fertőzés súlyos szövődményekhez vezethet: a nőknél véres vizelethez és a vesék megbetegedéséhez, a férfiaknál pedig akár a herék/mellékherék érintettségéhez, vagy prosztatagyulladáshoz” – hangsúlyozta az urológus.

Így védekezhetsz a húgyúti fertőzések ellen

A betegség kialakulása megelőzhető, ezért érdemes odafigyelni néhány dologra. A megelőzéshez a szakember az alábbiakat tanácsolja:

Támogasd immunrendszered működését egészséges táplálkozással, vitaminokkal és rendszeres testmozgással. Kerüld a túlzott alkoholfogyasztást, az ugyanis elősegítheti a gyulladás kialakulását és fenntartását.

Amennyiben a fentiek betartása ellenére is elkapsz valamilyen húgyúti fertőzést, a tünetek enyhítéséhez és a gyógyulás elősegítéséhez fontos a bő vízfogyasztás, valamint a lédús gyümölcsök fogyasztása. Ezzel átmoshatod a húgyutakat, így csökkenhet a gyulladás. A szakorvos bizonyos esetekben antibiotikumot is felírhat, amelyet mindig az utasításoknak megfelelően kell szedni. Esetenként a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók is segíthetnek. „Az időben megkezdett kezelés rendkívül fontos, hogy elkerüljük a komolyabb komplikációkat, például a vesefertőzéseket. Ne hagyjuk figyelmen kívül a tüneteket, és időben kérjünk orvosi segítséget” – figyelmeztetett Póth doktor.