Egyszerű felfázásnak indult, rémálom lett belőle

A felfázás az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma a nőknél, valószínűleg nincs is olyan a gyengébbik nem képviselői közül, aki ne ismerné ezt a betegséget. Én is rengeteget hallottam, olvastam, sőt – szakmámból kifolyólag – írtam róla, de sokáig el tudtam kerülni, hogy nálam is kialakuljon. Aztán persze engem is utolért a baj.

Velem ez úgysem…

Pár héttel ezelőtt, egy keddi napon tűnt fel, hogy a szokásosnál gyakrabban kell pisilnem, ráadásul úgy éreztem, akármeddig ülök a vécén, nem tudom rendesen kiüríteni a hólyagomat. Utóbbi különösen zavaró volt, mert tulajdonképpen egész nap vizelési ingerrel küzdöttem, függetlenül attól, hogy hányszor látogattam meg a mellékhelyiséget.

A hólyaghurut (cisztitisz), ismertebb nevén felfázás a húgyhólyag gyulladását jelenti. Az esetek nagy részében baktérium okozza. Legfőbb tünetei a gyakori vizelés, ami gyakran csípő érzéssel jár, a sürgető vizelési inger, a zavaros vagy kellemetlen szagú vizelet, illetve a kismedencei panaszok. Bár a felfázás legtöbbször könnyen, akár otthon is kikezelhető, ha a fertőzés átterjed a vesékre, már komoly problémákat okozhat.

Eszembe jutott, hogy talán felfázhattam (bár százszázalékosan nem hittem benne, mert ott motoszkált bennem a gondolat, miszerint „velem ez úgysem történhet meg”), úgyhogy a biztonság kedvéért elkezdtem sok folyadékot inni. Tudtam, hogy ez ilyenkor segíthet. Másnapra szinte teljesen elmúltak a kellemetlen tünetek, ezért azt hittem, vaklárma volt az egész.

Csütörtökön aztán újult erővel tört rám a gyakori pisilés és a folyamatos, sürgető inger, és most már nem volt kétségem afelől, hogy ez felfázás. Ismét megnöveltem az elfogyasztott folyadék mennyiségét – a víz mellett gyógyteákat is ittam –, és beszereztem a patikából egy olyan készítményt, amelyet kifejezetten a felfázás korai tüneteire ajánlanak. Arra szintén nagyon figyeltem, hogy ne tartogassam a vizeletemet, hiszen a pangás kedvez a kórokozók szaporodásának. Minden igyekezetem ellenére estére a vesék környékén is elkezdtem érezni valamit, de nem tudtam megfogalmazni, hogy pontosan mit. Az biztos, hogy fájdalomnak még távolról sem lehetett nevezni.

A felfázás gyakori betegség, ami könnyen súlyossá válhat. Fotó: Getty Images

Pénteken az előző naphoz képest nem változott az állapotom, szombaton viszont egészen estig szinte teljesen jól voltam. Ettől függetlenül folyamatosan kúráltam magam. Este pedig visszatért a vesék környékén érezhető „furcsaság”, és lassan, de biztosan fájdalommá erősödött. Ez már megijesztett: féltem, hogy nem tudtam kordában tartani a felfázást, és a kórokozók elérték a veséket is.

A sürgősségi, és ami utána jött

Vasárnap délre olyan kínzó lett a fájdalom, hogy csak sírni és feküdni tudtam, így elmentünk a Honvédkórház Sürgősségi Centrumába (SBO). Szerencsére nem kellett sokat várnom: a triázs és a betegfelvétel után sürgősnek minősítették az esetemet, és rövid időn belül behívott az orvos. Kikérdezett a tüneteimről, meghallgatta a szívemet, tüdőmet, és áttapintotta a hasamat is. Azt mondta, szinte biztos, hogy felszálló húgyúti fertőzésről van szó, de mivel a hasam jobb oldala kifejezetten érzékeny volt a nyomásra, a vakbélgyulladást sem lehetett kizárni. Elküldött hasi és kismedencei ultrahangra, és vizelet-, illetve vérvizsgálatot is kért.

Az ultrahangon sajnos nem tudták látótérbe hozni a vakbelemet, ám ezenkívül mindent rendben találtak. A véreredményemmel sem volt probléma, a vizeletem azonban a vizsgálati eredmények alapján zavaros volt, és genny jelenlétét is igazolták. A diagnózis végül urocystitis lett, ami a húgyhólyag elhúzódó (krónikus, idült) gyulladását jelenti. Az orvos antibiotikumot írt fel, és azt tanácsolta, igyak és pihenjek sokat. A vakbélgyanú miatt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ha riasztó tüneteket észlelek, menjek vissza a sürgősségire.

Hétfőre valamivel jobban éreztem magam, de még mindig csak feküdni tudtam. Este ugyanakkor megint szinte elviselhetetlen vesetáji fájdalmam lett – jóval kínzóbb, mint az, amivel bementünk a sürgősségire –, én pedig pánikba estem, hogy mégsem hat az antibiotikum, és vakbélgyulladásom van. Már készültünk arra, hogy hívjuk a mentőt, de a fájdalom érdekes módon elég hamar megszűnt, és ilyen vehemenciával szerencsére később sem tért már vissza.

Az antibiotikumot öt napig kellett szednem, és bár ez alatt az idő alatt folyamatosan enyhültek a tüneteim, nem múltak el teljesen. Frusztrált a dolog, nem tudtam, mennyire normális, hogy a kúra után még nem vagyok panaszmentes. Végül úgy döntöttem, elmegyek vér- és vizeletvizsgálatra, de mire elérkezett a vizsgálat napja, újra tökéletesen éreztem magam, és az eredmények – amelyekkel kapcsolatban konzultáltam a háziorvosommal – is megerősítették, hogy meggyógyultam.

Azóta is sokat gondolkozom, mit kellett volna másképp csinálnom annak érdekében, hogy ne alakuljon ilyen rémálomszerűen a helyzet. Talán, ha még hamarabb orvoshoz fordulok…de sajnos a hullámzó, hol megjelenő, hol elmúló tünetek hamis biztonságérzetbe ringattak. Mondanám, hogy legközelebb majd okosabb leszek, de remélem, hogy nem lesz legközelebb. Azt ugyanis egy életre megtanultam: a felfázás nem játék.