Koronavírus: ez az ország is bármilyen oltással fogad minket

Ahogy már beszámoltunk róla, javában folynak a tárgyalások arról, hogy az új típusú koronavírus ellen beoltott magyarok szabadon utazhassanak. Horvátországgal, Szlovéniával és Bahreinnel már sikerült megegyezni, most pedig Törökországgal is megszületett a megállapodás.

Törökországba is korlátozások nélkül utazhatunk oltási igazolvánnyal.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem kell sem teszt, sem karantén

Magyarország és Törökország tehát megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat. Így keddtől mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ez azt jelenti, hogy azok a török és magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást és az erről szóló igazolást, teszt és karantén nélkül utazhatnak a két ország között.

A biztonságos utazás szabályai

Arról is olvashattak már a HáziPatika.com-on, hogy intenzív oktató kampányt indított a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Céljuk, hogy mindenkivel megismertessék azokat a szabályokat, amelyek betartásával biztonságosan utazhatunk a koronavírus-járvány idején. A legfontosabb szabályok közé tartozik például az, hogy a korlátozások ideje alatt - egyes kivételektől eltekintve - kizárólag a koronavírus ellen védett személy és az ő felügyelete alatt lévő kiskorúak fogadhatók a szálláshelyeken. A vendégek nem kötelesek maszkot viselni. A szálláshelyeken működtetett szabadidős létesítmények használata is megengedett. Ezek a szabályok minden szálláshelyre - tehát a hotelekre, a panziókra és a kempingekre is - egyaránt vonatkoznak.

