Koronavírus: ide bármilyen oltással utazhatunk

Már javában folynak a tárgyalások a szomszédos országokkal arról, hogy az új típusú koronavírus ellen beoltott magyarok szabadon utazhassanak. Horvátországgal már szerdán sikerült erről megegyezni.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kölcsönös megállapodás

"Megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen elfogadjuk az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. Így azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba" - ismertette a külügyminiszter.

A részletes információkat a tárca konzuli szolgálatának honlapján teszik majd közzé. "Az utolsó technikai részleteket egyeztetjük a horvát partnerekkel, és a megállapodás még ezen a héten életbe fog lépni" - fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Két országgal már korábban megegyeztünk

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Magyarország korábban már Szlovéniával és Bahreinnel is megállapodott arról, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait és szabad utazást engednek polgáraiknak az országaik között, függetlenül attól, milyen koronavírus-vakcinával oltották őket. A magyarok tehát ezekbe az országokba is utazhatnak bármelyik itthon engedélyezett oltóanyag beadatása után.

