Koronavírus: a biztonságos utazás szabályai

Mint ismert, miután a koronavírus ellen beoltottak száma átlépte a 4 milliót, szombaton életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Újraindulhattak a belföldi utazások, és ismét fogadhatnak vendégeket a szállodák és az éttermek is.

Továbbra is fontos az óvatosság

Koronavírus: ilyen feltételekkel utazhatunk idén külföldre - kattintson!

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a koronavírus-járvány még nem ért véget, így a biztonság továbbra is elsődleges. Ezért a Magyar Turisztikai Ügynökség összegyűjtötte a legfontosabb szabályokat, amelyeket egy online elérhető kisfilmben be is mutatnak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivőjének segítségével.

h i r d e t é s

A koronavírus ellen védett személyek már mehetnek szállodába.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mivel mindannyiunk közös felelőssége tájékozódni az új típusú koronavírus kapcsán folyamatosan változó jogszabályi intézkedésekről, az MTÜ kisfilmje közérthetően ismerteti, hogy jelenleg milyen szabályokra kell figyelniük a szálláshelyen, éttermekben, vagy éppen a sportlétesítményekben.

A legfontosabb alapszabályok

A legfontosabb szabályok közé tartozik például az, hogy a korlátozások ideje alatt - egyes kivételektől eltekintve - kizárólag a koronavírus ellen védett személy és az ő felügyelete alatt lévő kiskorúak fogadhatók a szálláshelyeken. A vendégek nem kötelesek maszkot viselni. A szálláshelyeken működtetett szabadidős létesítmények használata is megengedett. Ezek a szabályok minden szálláshelyre - tehát a hotelekre, a panziókra és a kempingekre is - egyaránt vonakoznak. Kiemelik ugyanakkor, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, a további részletekről pedig egyebek mellett az MTÜ weboldalán is olvashatunk.

Ide biztosan utazhatnak a keleti vakcinával oltottak is - olvassa el a részleteket!