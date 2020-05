A maszkviselés nem várt mellékhatása

"Üdvözlet a többi ápolónőnek és egészségügyi dolgozónak, akik hozzám hasonlóan visszatértek a tinédzserkorukba, mert az arcukat elborították a pattanások. Együttérzek veletek!" - írta május 6-án Instagramon egy nő. Ezek után több felhasználó hasonló tapasztalatról számolt be a képmegosztó oldalon, sokaknak közülük ráadásul korábban nem volt problémájuk a bőrükkel, még a pubertást is megúszták pattanások nélkül.

Bőrgyógyászok szintén azt közölték, hogy egyre többen fordulnak hozzájuk ilyen panasszal, ezért a jelenség már nevet is kapott: ez a maskne, az angol mask és acne (akne) szavak egyesítéséből. De mi köze van a maszknak a bőrhibákhoz? A védőmaszk viselés közben akaratlanul is dörzsöli az arcbőrt, ezáltal irritálja a felhámot. Másrészt a kifújt levegőt részben nem engedi eltávozni, emiatt párás, meleg környezetet teremt, ami kitágítja a pórusokat és hozzájárul a kórokozók elszaporodásához. Így viszont a baktériumok könnyen és nagy számban juthatnak be a bőr pórusaiba, amiket aztán eltömítenek és ott gyulladást okoznak. Az eredmény: egyre több pattanás, mitesszer jelenik meg az arcon, jellemzően azokon a területeken, amiket elfed a maszk.

A koronavírus ellen a legjobb védelmet az FFP3-as maszkok biztosítják, ugyanakkor a bőrre ezek vannak a legrosszabb hatással. Fotó: Getty Images

"Ezt már korábban megfigyeltük olyan sportolóknál, akik bukósisakot vagy baseballsapkát hordanak. De azon zenészeknél is gyakori, akik az állukon tartják a hangszerüket" - magyarázza dr. Whitney Bowe, New York-i bőrgyógyász, hozzátéve, hogy sok ilyen esetben a pattanások felül is fertőződnek, mivel a bőr nem tud szellőzni. Most pedig főként az egészségügyben dolgozókat sújtja ez a bőrprobléma, ugyanis azoknál gyakoribb, akik FFP3-as vagy más néven N95-ös védőmaszkot hordanak, ami teljesen rásimul az arcra.

Alakítsuk át arcápolási rutinunkat!

Természetesen kozmetikai okokból ne hanyagoljuk a maszkviselést, de tartsunk be néhány fontos szabályt. Akár FFP3-as, akár sebészi vagy házilag készített textilmaszkot hordunk, mostantól figyeljünk oda néhány apróságra, hogy bőrünket a lehető legkevésbé viselje meg a járvány elleni védekezés. Először is, ha újrahasználható maszkunk van, azt tartsuk mindig tisztán és csakis tiszta kézzel nyúljunk hozzá - ez a koronavírus miatt egyébként is fontos. Ha mosható a maszkunk, hagyjuk legalább 24 órán át száradni, mielőtt újra viselnénk.

Az arctisztítási szokásainkat is újra kell gondolnunk a bőrgyógyászok szerint. Mielőtt elmegyünk otthonról és amikor levesszük a maszkunkat, mindig mossuk meg az arcunkat. Ehhez gyengéd, alkoholt és szulfátokat nem tartalmazó terméket használjunk, mert ezek az összetevők szárítják a bőrt, ami csökkenti az ellenálló képességét. Az arctisztítót az ujjbegyeinkkel oszlassuk el a bőrön, a szivacsokat most hanyagoljuk, hogy ne tegyük ki a bőrünket még több irritációnak. A törölközővel se dörzsöljük, csak tapogassuk szárazra.

A tonizálás után könnyű hidratáló krémet vigyünk fel, és várjunk 10-15 percet, amíg teljesen beszívódik, csak utána vegyük fel a maszkot. Amennyiben már tapasztaljuk magunkon a maskne tüneteit, vagyis megjelentek a nem kívánatos pattanások, jótékony hatással lehet egy niacinamide- vagy szalicilsav-tartalmú szérum, maszk. Ezek a hatóanyagok ugyanis segítenek kitisztítani a pórusokat. Arra viszont ügyeljünk, hogy a száj környéke érzékeny terület, ezért itt csak óvatosan használjunk savakat tartalmazó termékeket.

Forrás: New York Post

