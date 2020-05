Így tisztítsuk a házilag készült maszkokat

A textilmaszkok hordásánál érdemes betartani olyan alapszabályokat, mint hogy egy használat után dobjuk őket a szennyesbe, és figyeljünk arra is, hogy mindig a száraiknál fogva vegyük fel őket, és lehetőleg ne érjünk a maszk arcot takaró részéhez. A felvétel előtt és után is mossunk alaposan kezet, szappannal, meleg vízzel, legalább 20 másodpercen keresztül, így nagy eséllyel megszabadulhatunk a kezünkre került koronavírusoktól.

A maszkokat moshatjuk kézzel és géppel is, a lényeg, hogy a lehető legmagasabb fokozaton tegyük. Ha kézzel mossuk őket, akkor ügyeljünk rá, hogy alaposan átdörzsöljük mosószappannal vagy mosószerrel. Ha van szárítóprogram a mosógépünkben, akkor a maszkokat a lehető legmagasabb fokozaton szárítsuk meg. Száradás után pedig vasaljuk át a maszkok mindkét oldalát, hogy biztosan elpusztuljanak az esetleg még rajtuk maradt kórokozók - érdemes a maszkválasztásnál már előre ügyelni arra, hogy csak olyat válasszunk, amelynek az anyaga vasalható.

Jobb, ha nem kísérletezünk

Az interneten terjednek különféle maszktisztítási praktikák, mint a mikrohullámú sütőbe tétel vagy a kifőzés, de a szakemberek szerint a hagyományos mosás-szárítás-vasalás módszer a legbiztosabb és a leginkább higiénikus is. Vannak olyan maszkok, amelyeket úgy készítenek el, hogy még egy külön szűrőréteget is beletehessünk. Ha ez a plusz szűrőréteg eldobható anyagú, akkor értelemszerűen egy használat után vegyük ki, és dobjuk a szemetesbe, ne próbálkozzunk a tisztításával. Ha mosható szűrőbetétünk van, akkor ugyanúgy mossuk, mint a maszkot, de legyünk tisztában vele, hogy a szűrő hatékonysága minden mosással együtt csökken, így ezt is érdemes rendszeresen cserélni, illetve emiatt nem érdemes a mosható szűrőt belevarrni a maszkunkba.

Textilmaszkokból mindenképpen érdemes többet beszerezni, hogy legyen váltásunk, mert jobb, ha nem használjuk őket többször egymás után. Főleg akkor nem, ha olyan helyen voltunk bennük, ahol sokan megfordulnak, például a boltban, vagy valamilyen tömegközlekedési eszközön. A szennyes maszkokat gyűjtsük külön zacskóban vagy a szennyeskosárban.

