Életre szóló nyomot hagyhatnak a pattanások

Mitől alakul ki az akne?

Azaknegyakori bőrbetegség, jellegzetessége, hogy eltömődnek a pórusok, emiatt pedig pattanások jelennek meg elsősorban az arc T-vonala mentén (homlok, orr, áll környéke), ahol egyébként is zsírosabb a bőr - olvasható a semmelweis.hu-n. Akne a mellkason, a háton és a vállakon is előfordulhat, ugyanis ezeken a területeken található a legtöbb faggyútermelő mirigy. Az úgynevezett fiziológiás akne tinédzserkorban jelentkezik, majd néhány év alatt spontán rendeződik, de előfordul, főleg középkorú nőknél, hogy ismételten megjelennek a tünetek. Ilyenkor főként az áll környékére lokalizálódva mélyebb gyulladt tünetek is keletkezhetnek, mely esetekben a bőrgyógyász általában elküldi az érintetteket egy petefészek-ultrahangra, hiszen előfordulhat, hogy valamilyen nőgyógyászati probléma áll a hátterében.

Hogy tüntethetők el az aknés hegek? Részletek itt.

"Az elhanyagolt akne nagyon csúnya hegeket tud okozni, aminek nyomait egy életen át viselik arcukon a páciensek" - hívta fel a figyelmet dr. Kovács Anikó. Hozzátette, amennyiben három éven túl is fennállnak a tünetek, sokkal nagyobb valószínűséggel maradnak hegek az arcon, éppen ezért nagyon fontos az időben megkezdett kezelés. A hegek valamelyest a későbbiekben is csökkenthetők, ám nagyon hosszú és költséges folyamatról van szó, ami végül nem fog tökéletes eredményt hozni. A mindenki által ismert mitesszerek, melyek az akne alapjelenségei, még nem feltétlenül igényelnek bőrgyógyászati kezelést, ám ha begyulladnak, gennyel telt hólyagok, súlyosabb esetben ciszták és nodusok keletkeznek, ajánlott szakemberhez fordulni.

Tinédzsereknél gyakran jelentkezik az akne, főként az arcon

Az aknés tüneteket a táplálkozás is befolyásolhatja. A sok szénhidrát, illetve az olajos magvak fogyasztása ronthat a tüneteken, de a túlzott tejfogyasztás sem kedvez az aknénak. Bizonyos szteroid tartalmú gyógyszerek is fokozhatják a panaszokat, de akár a testépítésnél használt különböző hormonszármazékok is kiválthatnak aknét.

Az akne kezelése

A tünetek súlyosságától függ, hogy milyen kezelést alkalmaznak. Több dolgot is figyelembe vesznek, a többi között például az évszakot, az állapot súlyosságát és az egyéb társbetegségeket, az esetelegesen fennálló várandósságot. Általában valamilyen helyi kezeléssel kezdenek, de gyakori hiba a páciensek részéről, hogy nem hagynak elég időt, nagyon gyorsan váltogatnak egyik terápiáról a másikra. "Néhány napos használat után ne várjuk, hogy rögtön elmúlnak a tünetek, nagyjából két hónap alatt lehet megítélni, hogy hatásos-e az adott terápia" - hangsúlyozta a bőrgyógyász.

Amennyiben a helyi kezelés nem elég, jön az antibiotikumos kiegészítés, ami több hónapos gyógyszerszedést jelent. Ha ez sem hoz eredményt, akkor léteznek bizonyos gyógyszerek, amik végérvényesen meg tudják szüntetni ezt a folyamot, azonban ez egy hosszú távú, közel egy éves terápia. "Már pár hónap elteltével is lényeges javulás látszik, ahhoz viszont, hogy ne csak egy átmeneti hatásról beszéljünk, fontos, hogy nem szabad idő előtt abbahagyni a gyógyszerszedést. Mivel ez egy elég erős készítmény, rendszeresen kell kontroll és laborvizsgálatokat végezni" - tette hozzá a szakember.

A gyógyszer mellett bizonyos mellékhatások, például bőrszárazság, szájszárazság biztosan megjelennek, egyéb mellékhatások viszont jóval ritkábban fordulnak elő. Várandósság esetén a gyógyszer szedése szigorúan ellenjavallt, tinédzserkorban viszont a folyamat kiterjedt tünetek esetén sem igényel kivizsgálást. Dr. Kovács Anikó kifejtette: havonta legalább egy kozmetikai kezelést felnőttek és kamaszok esetében is célszerű beiktatni, amivel szintén javíthatók a tünetek, kevesebb gyulladt terület keletkezik az arcon.