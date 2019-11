A legjobb házi módszerek fogfájásra

Fogfájás csillapítása házi módszerekkel

A fokhagyma régóta ismert antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásairól, ezeket a tulajdonságait fogfájás esetén is kihasználhatjuk. Törjünk össze egy gerezd fokhagymát, keverjük össze egy kevés sóval, majd tegyük az érintett fogra. Naponta akár többször is megismételhetjük. Hasonló hatásai lehetnek az egyszerű vöröshagymának is, ezért ha fáj a fogunk, egyszerűen rágcsáljunk el egy kis darab nyers hagymát (koncentráljunk arra az oldalra, ahol a fájós fog van).

Az egyik legnépszerűbb fogfájás elleni háziszer a szegfűszeg

Az egyik legnépszerűbb fogfájás elleni háziszer a szegfűszeg: nemcsak gyulladáscsökkentő és fertőzések ellen védő hatásai is vannak, de érzéstelenítő és fájdalomcsillapító is egyben. Törjünk össze vagy daráljunk meg két egész szegfűszeget, keverjük össze egy kiskanál olíva- vagy kókuszolajjal, hogy sűrűbb pasztát kapjunk, majd ezt vigyük fel az érintett területre. Ha van otthon szegfűszeg illóolaj, akkor egy fültisztító pálcikára téve néhány cseppet, be is ecsetelhetjük a fájó területet. A szegfűszeg olajával bánjunk óvatosan, mert igen irritáló hatású lehet, igyekezzünk elkerülni, hogy a nyelvünkhöz érjen, és ne alkalmazzuk abban az esetben, ha nagyon érzékeny az ínyünk.

Mikor kell orvoshoz fordulni? Az egyik legkellemetlenebb "élmény" a fogfájás. Sokféle oka lehet, és bár a legtöbb esetben a házi szerek vagy a fájdalomcsillapítók enyhíthetnek a fájdalmon, a probléma valódi megoldásához fogorvos segítségére is szükség van.

Nagyon egyszerű, de igen hatékony fogfájás elleni szert kapunk, ha egy teáskanál sót feloldunk egy pohár meleg vízben, és ezzel öblögetünk. A sós víznek antibakteriális és fájdalomcsillapító hatásai is vannak, emellett az öblögetéssel eltávolíthatjuk a fogak közül (esetleg a lyukas fogból) azokat a törmelékeket, ételmaradványokat, melyek irritálhatják a fájó részt. Legalább harminc másodpercig öblögessünk, majd köpjük ki a sós vizet! Napota többször is megismételhetjük!

A jókedv szintén fájdalomcsillapító hatású

A vaníliát is kipróbálhatjuk a sajgó fogakra: ennek a fűszernek enyhe fájdalomcsillapító, érzéstelenítő hatása van, az illatáról pedig úgy tartják, hogy pozitív hangulatba hoz (a jókedv pedig szintén fájdalomcsillapító hatású). Mártsunk egy fültisztító pálcikát vaníliakivonatba, és ezzel ecseteljük be az érintett területet - figyelem, az üzletekben kapható vaníilaaroma nem alkalmas a fájdalomcsillapításra!

A jégnek nemcsak fájdalomcsillapító és érzéstelenítő hatásai vannak, de segít lelohasztani a duzzanatot is. Egy kevés jeget zúzzunk meg, csavarjuk gézbe vagy egy tiszta textilpelenkába, és tegyük az arcunkra, oda, ahol a fájós fog található. Néhány percig tartsuk ott, de többször is megismételhetjük.