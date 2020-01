Fogfájás: mikor kell orvoshoz fordulni?

Fogfájás csillapítása otthon Segítség, amíg eljutunk a fogorvoshoz. Kattintson!

A hosszan tartó fogfájással érdemes orvoshoz fordulni!

A fogfájásjelentkezik. A fog körüli terület megduzzadhat, előfordulhat vérzés is. A fogfájás kísérőtünete lehet láz , fejfájás, kellemetlen szájíz, étvágytalanság vagy émelygés, fülfájás is.A fogfájás oka a. Jellemző, hogy a lyukas vagy törött fog miatt jelentkezik a fájdalom, hiszen így feltárulnak azok az idegek, melyeket a fog egyébként véd. A fogfájás oka lehet a tömés sérülése, az íny gyulladása , a fogfelszín kopása (például fogcsikorgatás miatt).Az esetek nagy részében a fogfájás önmagától is megszűnhet, de a kiváltó ok kezeléséhez fogorvos segítsége szükséges, különben a fogfájás. Mindenképpen keressük fel a fogorvost, ha a fogfájás 1-2 napnál tovább tart, nagyon erős, szinte elviselhetetlen, a fogfájás mellé láz is társul. A fogfájás szakorvosi kezelése azért is fontos, mert a fertőzések nagyon könnyen továbbterjedhetnek, és olyan gyulladásos gócot hozhatnak létre a szervezetben, mely további súlyos tüneteket is okozhat.A fogfájás kiváltó okának kezelése történhet fogtöméssel, a fog eltávolításával, gyökérkezeléssel, az ínybetegségeknél a fogkő eltávolításának is. Bakteriális fertőzés esetén antibiotikumos kezelésre is szükség van, általában akkor, ha a fogfájást láz, az állkapocs nyitásának fájdalma is kíséri. A fájdalom enyhítésére általában minden hagyományos fájdalomcsillapító alkalmas.A fogfájás megelőzése meglehetősen egyszerű. Mivel a fájdalom oka legtöbbször a fogszuvasodás, illetve az ínybetegségek, megfelelő szájhigiéniás szokások elsajátításával és betartásával, rendszeres fogmosással, fogselyem használatával, a fogkő eltávolításával és az évenkénti fogorvosi vizsgálattal