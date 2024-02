Így enyhíthetjük a menstruációs fájdalmakat

A LEGTÖBB NŐ KISEBB-NAGYOBB GÖRCSÖKET TAPASZTAL A MENSTRUÁCIÓ SORÁN. FOTÓ: GETTY IMAGES

A női ciklus általában 28 napból – néhány napos eltérés még normális lehet –, és négy jól elkülöníthető szakaszból – menstruációs, follikuláris, ovulációs és luteális fázis – áll, amelyből a leginkább megterhelő a havi vérzés időszaka lehet. Jó esetben legfeljebb öt napról van szó, de így is intenzív igénybevételt jelenthet a női szervezet számára. Így nem meglepő, hogy úgy érezzük, ilyenkor kevésbé vagyunk energikusak, és a közérzetünk sem olyan, mint máskor. Természetesen az is igaz, hogy ahány nő, annyiféle menstruáció létezik. Egyénileg eltérő lehet ugyanis, ki hogyan éli meg a nehéz napokat. Van aki már a menstruáció előtt tapasztal kellemetlen tüneteket – ingerlékenységet, hangulatingadozást, mellfeszülést, megnövekedett étvágyat –, a premenstruációs szindróma (PMS) ugyanis a vérzést megelőző napokban jelentkezhet. A menstruációs ciklussal járó hormonális és élettani változások miatt bizonyos mértékig normális lehet a fájdalom, a görcsök jelentkezése – a méh simaizomzata összehúzódik a vérzés során, így segítve a tisztulási folyamatot –, ám a háttérben szervi betegségek is meghúzódhatnak, így érdemes lehet kivizsgáltatni magunkat, ha huzamosabb ideig szenvedünk a fájdalomtól. Pszichés okok miatt – ilyenkor nincs szervi eltérés – is előfordulhat fájdalmas menstruáció, így például a hozott családi minta – édesanyánk hogyan élte meg ezeket a napokat – hathat ránk.

Nem mindegy, hogyan menstruálunk!

A menstruáció minden nő életében jelentős szerepet tölt be: legelőször 10-15 éves korban jelentkezik, majd úgy 50 éves kor körül ér véget. Általában 28 naponként jelentkezik, és 4-5 napig tart. A nehéz napok megélését, elfogadását az is segítheti, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a havonta jelentkező vérzés az élet fontos része. Ahogy normális az is, ha a menstruáció előtt, vagy közben is tapasztalunk különféle tüneteket. Ne rettegjünk a ciklusunk ezen szakaszától, legyünk tisztában azzal, mi zajlik le ilyenkor a szervezetünkben, és tegyünk meg mindent, hogy minél elviselhetőbbek legyenek ezek a napok.

A legfontosabb, hogy figyeljünk testünk jelzéseire, és ne sajnáljuk magunktól ezt a rövid pihenést. Ha rendszeresen mozgunk, ezeken a napokon válasszuk a könnyű edzéseket, kényeztessük magunkat masszázzsal, esetleg egy meleg zuhannyal. Az étkezéseknél válasszuk inkább a könnyen emészthető ételeket, kerüljük az alkoholt és a koffeint, de figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. Mit tegyünk viszont, ha mindemellett a fájdalommal is meg kell birkóznunk? Erre az esetre is adunk néhány hasznos tanácsot.

Ne görcsöljünk!

Legszívesebben egész nap a takaró alatt maradnánk? Kár lenne tagadni, hogy a menstruáció alatt nagyon jól esik a meleg, szinte bármilyen formában. A meleg hatására ugyanis ellazulnak, elernyednek az izmok, aminek következtében elmúlhat a fájdalom, enyhülhet a görcs. A vastag, puha takarón túl így az is hasznos lehet, ha van kéznél egy melegítőpárna, netán egy meleg vizes palack. Egy kellemesen meleg fürdőnek – egy fárasztó nap után is életmentő lehet, de ezekben a napokban különösen ajánlott – szintén áldásos hatásai lehetnek. Egyrészt elvonulhatunk, miközben lazíthatunk, relaxálhatunk, vagy éppenséggel zenét is hallgathatunk, másrészt pedig enyhíthetjük a fájdalmat. A még teljesebb élmény érdekében használhatunk illóolajokat – például levendulaolajat – is.

A gyógynövények ráadásul nem csak illóolajként segíthetnek. A menstruációval járó kellemetlen tüneteket ugyanis különféle gyógynövényekből készült teákkal is enyhíthetjük. Elég, ha arra gondolunk, hogy a teázás amúgy is nyugtatóan hat ránk, ha pedig még arra is odafigyelünk, hogy miből készítjük a meleg italt, duplán jól járunk. Több gyógynövény is szóba jöhet, ha a menstruációs görcsök enyhítéséről van szó. A cickafark például a benne található tanninoknak köszönhetően csökkentheti a görcsök intenzitását. Segíthet továbbá a kamilla, a fehér fagyöngy, a palástfű, a csalán, az édeskömény, sőt még a gyömbér is.

Noha ilyenkor leginkább pihenésre vágyunk, és a legkevésbé sem szeretnénk egy edzőteremben izzadni, a mozgás hatásos fájdalomcsillapító tevékenység lehet. Nem kell feltétlenül intenzív gyakorlatsorokat végeznünk, nyugodt szívvel részesíthetjük előnyben ilyenkor a könnyebb mozgásformákat. A jóga például remek választás lehet, de ha csak egy kellemes sétához van kedvünk, az sem gond, még így is elérhetjük a kívánt hatást. A mozgás hatására ugyanis felpezsdül a vérkeringés, oldódik a stressz, kisimulnak a görcsök. A mozgás mellett a megfelelő étkezés is hatásos lehet. Érdemes ilyenkor magnéziumban és kalciumban gazdag ételeket – hüvelyesek, mogyoró, banán, spenót, étcsokoládé – fogyasztani, görcsoldó hatásuk szintén nem elhanyagolható.

Ha mindezek után sem enyhül a fájdalom, nem javul a közérzetünk, akkor sem kell szenvednünk. Még tehetünk egy próbát a gyógyszeres görcsoldással is, mégpedig vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal. Jó ha tudjuk, hogy gyors segítséget jelenthetnek az enyhe vagy közepes fájdalom mérséklésében, de rendszeres használatuk nem ajánlott. Ezen szerek között van olyan, amely a prosztaglandin termelődésének gátlásával – ilyen például az ibuprofén hatóanyag –, illetve a simaizom görcsének oldásával – például a papaverin hatóanyag – enyhíti a panaszokat.