A legjobb fűszerek az agyunknak

található legfőbb vegyület, a kurkumin gyulladáscsökkentő hatású, emellett erőteljes antioxidáns . Képes csökkenteni az agyban kialakuló plakkok számát, ez pedig az Alzheimer-kór megelőzésében is fontos, de emellett a kurkumin a memóriára is nagyszerű hatással van, és az enyhe depresszió tüneteit is csökkenti.

található illóolajok elsősorban az omega-3 zsírsavakra gyakorolt jótékony hatásukon keresztül segíthetik az agy működését. Ezek a zsírsavak megvédik az agysejteket az öregedéssel összefüggő pusztulástól, serkentik a memóriát, és a tanulási képességeinkre is nagyszerű hatással vannak.Aznemcsak a mediterrán ételek nélkülözhetetlen összetevője, de azért is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert magas az antioxidáns-tartalma, így képes semlegesíteni az úgynevezett szabad gyökök káros hatásait. Az oreganó illata javítja a hangulatunkat, megakadályozza a hangulatingadozásokat, enyhíti a szorongást.

A karácsonyhoz a legtöbb embernek jellegzetes illatok is társulnak, ezek még hangulatosabbá teszik az ünnepet. A hagyományos ünnepi fűszernövények ráadásul az egészségünkre is jó hatással vannak, és az aromaterápiában is felhasználhatjuk ezeket. Nézze meg, melyik hatásos!

található vegyületek szintén az antioxidáns hatásaiknak köszönhetően támogatják az agy munkáját, és jelentősen csökkenthetik a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásának rizikóját. A zsályatea javítja a memóriát, és olyan hatóanyagokat is tartalmaz, amelyek a tanulási folyamatokhoz is nélkülözhetetlenek.

található összetevők, elsősorban a epikatechin és a cinnamaldehid, az Alzheimer-kór elleni küzdelemben játszanak jelentős szerepet, megakadályozzák az agysejtek kóros megduzzadását (ezt a jelenséget az agysérüléseket és stroke-ot követő komplikációkkal hozták összefüggésbe), és az öregedéssel együtt járó neurológiai problémák ellen is védelmet nyújthatnak. A fahéj illóolaja amellett, hogy rendkívül jó hatással van az agyunkra, meg is nyugtat és a szorongást is csökkenti.gyógyhatásairól a legtöbb embernek csak a fogfájás csökkentése jut eszébe, pedig ennek a jellegzetes, kellemes illatú fűszernövénynek az agyunkra is nagyon jó hatása van. A szegfűszeg illóolaja csökkenti a stresszt, energikusabbá, figyelmesebbé és fogékonyabbá teszi az agyunkat, és nagyon jó kiegészítője lehet más illóolajoknak, például a nyugtató hatású levendulának, az élénkítő narancsnak vagy bazsalikomnak.