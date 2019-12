Gyógyító karácsonyi illatok

Aromaterápia: így gyógyítanak az illóolajok Az aromaterápia a különböző illóolajokkal való gyógyítás tudománya. Ezek az illatos olajok hatással lehetnek a gondolkodásunkra, a koncentrációs képességeinkre, de a hangulatunkat is nagy mértékben befolyásolhatják. Kattintson!

Szerecsendió

Külsőleg, alapolajba keverve a fahéj, segít ellazítani a merev, fájdalmas izmokat, de a hasunkat is megmasszírozhatjuk vele, ha úgy érezzük, túl sokat ettünk. A menstruációs fájdalmakat is enyhíti. Párologtatóba téve a fahéj javítja a hangulatunkat, segít a koncentrálásban, megnyugtat, és a nehezebb feladatok elvégzésében is segít. Emellett a fahéj illóolaja a fejfájások gyakoriságát és intenzitását is csökkenti. A szerecsendió nagyon kellemesen ízesíti a krémleveseket, a burgonyapürét, de a süteményeknek, mézeskalácsnak is elengedhetetlen hozzávalója., gyulladáscsökkentő, érzéstelenítő, alapolajba keverve és az érintett területbe masszírozva jót tesz az ízületi gyulladásos, reumás, lumbágós betegeknek. Az ízületek duzzanatát is csökkenti, a mozgékonyságukat pedig javítja. A hasi területbe masszírozva enyhíti a puffadást és a menstruációs görcsöket is.Érdemes gőzöléshez is használni, különösen a téli megfázások idején, mert. Párologtatva javítja a hangulatunkat, csökkenti a stresszt , segít a mentális kimerültség elleni küzdelemben. A szorongásnak is ellenszere lehet, és állítólag, ha lefekvés előtt párologtatunk szerecsendióolajat, akkor az álmaink élénkebbek, intenzívebbek lesznek.