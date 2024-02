Védi az agyunkat a zenélés

Rengeteg gyakorlás és sok év kell ahhoz, hogy valaki megtanuljon játszani zongorán, hegedűn vagy gitáron. Ez azonban több szempontból is gyümölcsöző lehet: a zene élvezete mellett a hangszeren való gyakorlás az agy egészségét is segít megőrizni. Egy frissen publikált tanulmány eredményei szerint azok számára különösen fontos lehet a zenélés, akikre fokozott veszélyt jelent a demencia – írja az Independent.

A kutatás több mint 25 ezer 40 év feletti felnőtt adatait vizsgálta meg, hogy felmérje a hangszeren való játék – illetve a kórusban éneklés – agyi egészségre gyakorolt hatását. A brit Exeteri Egyetem kutatói felmérték a résztvevők zenei múltját és képzettségét, illetve teszteket végeztek el rajtuk, hogy az agyi egészségük állapotáról is tisztább képet kaphassanak.

A zongorázás különösen jó hatással lehet a mentális egészségünkre. Fotó: Getty Images

Az eredményekből jól kiolvasható, hogy a zenélés hosszú távon is jó hatással lehet az agyra. Legnagyobb mértékben a zongorázás javítja a memóriát és az összetett feladatok megoldásának képességét, avagy a végrehajtó funkciót. De más hangszerek is pozitívan hatottak ezekre az agyi folyamatokra. Megállapították azt is, hogy minél idősebben gyakorol valaki a hangszeren, annál pozitívabban hat az a mentális egészségére.

Kisebb mértékben az éneklés is jótékony hatással lehet az agy öregedésére, a kutatók ugyanakkor azt gyanítják, hogy ez a kórushoz vagy csoporthoz való csatlakozás társadalmi tényezőinek is köszönhető. „Összességében azt láttuk, hogy a zenélés segítségével kihasználjuk az agy mozgékonyságát és rugalmasságát, amelyet kognitív tartalékként ismerünk” – mondta Dr. Anne Corbett, az Exeteri Egyetem demenciakutatója.