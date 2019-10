Ismerjük meg a kakukkfüvet!

Ismerjük meg a trónról méltatlanul letaszított gyógynövényt, melyet már évezredek óta alkalmazunk gyógyításra, fűszerezésre. Sokoldalúsága miatt megkerülhetetlen, és igenis ott a helye házipatikánkban és fűszeres polcunkon: a kakukkfű ugyanis fertőtlenít, gátolja a baktériumok szaporodását, csökkenti a gyulladást és köptető hatása van, de grillezések alkalmával is a középpontba kerülhet.

A kakukkfű teája fertőtlenítő, antibakteriális hatású

Kakukkfű a történelemben

A kakukkfüvet régóta ismerjük: Mózes dúsan termő kakukkfűvel találkozhatott a Hóreb-hegyén, és a mezopotámiai receptkönyvekben is felbukkan, sőt már Egyiptomban is előszeretettel alkalmazták a halottak mumifikálására.

A görögöknél a kecses eleganciát jelképezte, de a vitézség jele is volt: a harcba készülő férfiak ruhájára a nők kakukkfüvet hímeztek. Innen ered latin neve is (Thymus), mely a görög "Thymon" szóból származik (jelentése bátorság). A rómaiak Vénusz növényének tekintették: az asszonyok illatosításra, arcpirosításra használták, míg a katonák erejük fokozódását várták a belőle készült fürdőtől. Gyógyítottak is vele: köhögéscsillapítóként, emésztésserkentőként és bélféregűzésre használták.

Európában a nagy pestisjárvány idején fertőtlenítőszerként használták, míg az első világháborúban a katonák sebeit kezelték vele. A csecsemőmirigy a kakukkfű virágjához hasonlatos alakja miatt e növényről nyerte nevét (thymus).

A kakukkfű felhasználása

Kerti kakukkfű A gyógynövény hatóanyagairól, gyűjtéséről ide kattintva olvashat!

Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások, orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban vírusos betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik, mert vérzési rendellenességeket és görcsöket szüntet.

Éjszakai alvópárnában megszünteti az alvási panaszokat. Depresszióra, fáradtságra tonizáló hatása miatt javallt. Étvágyjavító, puffadást szüntet, segíti az emésztést. Féreghajtásra is használják. Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a hasi görcsöket, erősíti az immunrendszert.

A kakukkfű étvágyjavító, megszünteti a puffadást és segíti az emésztést

Gyógyteát forrázással készítünk belőle. Szabó Gyuri bácsi ajánlása szerint köhögés, torokfájás, vérszegénység, májbetegség, depresszió esetén napi 3 csésze tea étkezés előtt. Emésztésre, puffadásra esetenként étkezés után 15 perccel egy csészével. Étvágyjavításra étkezés előtt egy félórával egy csészével. Keringési panaszokra úgyszintén napi 3 csészével étkezés előtt. Immunerősítésre napi egy csészével, gyerekeknek is. Kedvező hatásáról rendszeresen érkeznek elégedett szülői beszámolók.

Külsőleg: szájüregi gyulladásra, torokfájásra gargarizálni, öblögetni kell a teájával, majd azt kiköpni. Gyerekkád fürdővizébe egy gézbe kötött adag (3 gramm vagy egy evőkanál) teát lógatunk a fürdés megkezdésekor. Nagyobb mennyiségű (felnőtt fürdőkád) vizébe 3 liter elkészített teát önthetünk. Hetente legfeljebb háromszor használjuk így. Felnőttek fürdővizében is jó hatást fejt ki, tágítja az ereket, nyugtat,

Frissítő fürdő: mentával, rozmaringgal és levendulával egyenlő arányban keverve, 30 gramm keveréket használva 3 liter teát készítünk és a fürdővízbe öntjük.

Olajat is készíthetünk belőle. Egy maréknyi friss kakukkfű virágot egy liter olívaolajban 3 napig érlelünk a napon, leszűrjük. Idegfájdalmak, isiász esetén fájdalomcsillapításra használjuk külsőleg. Illóolaját megfázás esetén párologtathatjuk is!

Bőrgombásodás esetén készíthetünk belőle ecsetelőt házilag is: 2 evőkanálnyi gyógynövényt 100 ml gyógyszertárban vásárolt tiszta alkohollal leöntünk, jól zárt üvegben másnapig állni hagyjuk, szűrjük.

Főzzünk is a kakukkfűvel

Jellegzetes aromája, illata a kerti grillpartik nélkülözhetetlen fűszerévé teszi: míg kellemes zamatát érezzük étkezés közben, nem árt tudnunk, hogy a sütéskor keletkező rákkeltő vegyületeket is semlegesítjük vele. Fűszerként illik a húsok, a gomba és a paradicsomos ételek mellé, ha pedig valamilyen mediterrán ételt készítünk, szinte biztos, hogy előkerül.

A HáziPatika.com Egészségreceptjei közül ajánljuk a kakukkfüves zöldségtálat, a fűszerrel készült gombaragut és egy különleges kecskesajtos, húsos összeállítást is, melyek hozzávalói között szerepel a fűszernövény.

Figyelem! Terhes, szoptatós édesanyák, pajzsmirigy-elégtelenségben szenvedők nem használhatják a kakukkfüvet gyógyszermennyiségben!

Penészre is!

A lakásban fellelhető penészfoltokat úgy is megszüntethetjük, ha egy kisebb méretű spriccelős üveget tömény kakukkfűolajjal, vagy kakukkfűolaj és alkohol elegyével töltünk meg, majd ezzel közelről permetezzük be a gombatelepeket.

A felületet aztán tiszta ronggyal töröljük át! Fontos, hogy a művelet során gumikesztyűt és maszkot is viseljünk, mert a kakukkfűolaj fő komponense irritálhatja bőrünket és nyálkahártyánkat.