Megőrülök érte, de mindketten házasok vagyunk. Mit tegyek?

Egy régóta tartó házasságban szinte megkerülhetetlen, hogy legyenek időnként hullámvölgyek. Ezek némelyike pedig képes akár alapjaiban is megrengetni a kapcsolatot. Egyénenként teljesen eltérő, hogy az érintettek milyen megküzdési stratégiával próbálják megkönnyíteni saját maguk számára a helyzetet. Egyesek például egy fantáziába vagy plátói szerelembe menekülnek, hogy ne kelljen teljes mértékben átadniuk magukat a megromlott házasságuk miatt érzett fájdalomnak.

Így történt ez azzal a nővel is, aki a The Guardian szakértőjétől kért segítséget. Lehet-e jövője egy ilyen szerelemnek, egyáltalán valódiak-e az ilyen érzések? És rendbe hozható-e még a házasság, ha már elméleti síkon bekúszott a két fél mellé egy harmadik személy? Mutatjuk, hogyan vélekedik erről a pszichoterapeuta.

Előfordul, hogy kialszik a tűz a házasságban, és valaki más lobbantja be a lángot. Fotó: Getty Images

„Arról fantáziálok, hogy elszököm vele”

„Teljesen belehabarodtam valakibe, és elvarázsolódom, akárhányszor meglátom őt vagy akár csak eszembe jut. Mindketten házasok vagyunk, és be kell vallanom, hogy ő soha nem adott okot arra, hogy azt higgyem, hogy többnek tart egy barátnál. Én mégis arról fantáziálok, hogy elszököm és sokat szexelek vele, utána pedig teát főzők neki. De tudom, hogy mindez csupán egy álomkép” – kezdte vallomását a levélíró.

A nő azt állítja, hogy őszintén szereti a férjét, és nagyon boldog, amikor esténként meghallja, hogy nyílik az ajtó, vagyis a munkában töltött nap után végre hazaért a férfi. Nemrég azonban egy igen nehéz időszakon ment keresztül a párjával.

Mindketten félreértettük, bántottuk és hibáztattuk egymást. De túltettük magunkat ezen, és már sokkal jobb a kapcsolatunk, mint valaha volt” – fogalmazott a nő.

Csakhogy a nő éppen ebben a nehéz időszakban ismerkedett meg valakivel, és úgy érzi, talán éppen ez a hirtelen jött szerelem segített neki abban, hogy könnyebben elviselje a házassági problémáival járó fájdalmat. Most azonban már aggódik azért, hogy megszállott rajongása tönkreteszi az újonnan megismert férfival ápolt barátságát. Kiszemeltjével egyébként nem beszélgetnek online, kizárólag négyszemközt. A nő azonban szándékosan azokra a helyekre jár, ahol összefuthat szerelmével. „Tudom, hogy ezt abba kellene hagynom, de nem könnyű” – jegyezte meg.

A levélíró kitért arra is, hogy nem tervezi, hogy bevallja érzéseit a férfinak, inkább szeretné jobban kordában tartani rajongását. Véleménye szerint már túl idős ahhoz, hogy tinilány módjára epekedjen valaki iránt – 52 éves. „Olyan érzés, mintha beszippantana egy fekete lyuk, valahányszor meglátom ezt a személyt, vagy csak gondolok rá. Mit tegyek?” – tette fel a kérdést a kétségbeesett olvasó.

„Ne vedd túl komolyan ezeket az érzéseket”

A levélírónak Philippa Perry pszichoterapeuta válaszolt, aki gyakran ad tanácsot a párkapcsolati problémákkal küzdő olvasóknak. Első körben azt javasolta, hogy a nő ne vegye túl komolyan az érzéseit, és ne engedje, hogy azok irányítsák őt.

Ha folyamatosan ő jár a fejedben, az csak tovább táplálja a megszállottságodat. Ha viszont eldöntöd, hogy valami másra koncentrálsz – például a körülötted lévő hangokra vagy a légzésed irányítására –, azzal csillapítani tudod a mindent felemésztő rajongásodat és epekedésedet” – írta a szakértő.

Perry szerint természetesen a mindent elsöprő vonzódást nem lehet az egyik pillanatról a másikra leküzdeni, napi szinten tenni kell ezért. „Így már nem egy fekete lyuk lesz, amely mindannyiótokat magába szippant, csak egy lyuk, amelyről látod, hogy ott van, és így nem fogsz beleesni” – fogalmazott. Amíg azonban a nő nem nyerte vissza az irányítás saját gondolatai és cselekedetei fölött, addig a szakember nem javasolja neki, hogy gyakran találkozzon a férfival.

„Ez egy menekülési módszer volt, de már nincs rá szükséged”

A terapeuta úgy véli, hogy ha a nő valóban olyan nehéz időket élt át a férjével, ahogy állítja, akkor a plátói szerelem egyfajta menekülési formát jelentett a nehézségek elől, és a másik férfi iránti rajongása valóban segíthetett a levélírónak abban, hogy megbirkózzon a fájdalmas helyzettel. „Most viszont már nincs szükséged erre a megküzdési stratégiára” – írta, visszautalva arra, hogy a nő elbeszélése szerint a házasságuk most rendezettebb, mint valaha.

Perry rámutatott arra is, hogy gyakran érzünk ellenállhatatlan vonzódást olyan személyek iránt, akik a mieinkkel ellentétes tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkeznek, amelyeket mi is szeretnénk a magunkénak tudni. (Erre utal a gyakran hangoztatott, „az ellentétek vonzzák egymást” mondás” is.) Ez a fajta, mások iránti vágyakozás nem szűnik meg attól, hogy megházasodunk. Azonban a valódi, mély érzelmi kötelék sokkal többet jelent puszta rajongásnál és szexuális vonzódásnál: megoldott konfliktusokat, közös emlékeket, kölcsönös megbecsülést, valamint jóban és rosszban való összefogást jelent – figyelmeztetett a pszichoterapeuta.

A szakértő azt javasolta az olvasójának, hogy próbáljon meg plátói szerelmére inkább úgy gondolni, mint egy értékes barátra, ne pedig úgy, aki kész feldúlni két házasságot is egy fantáziakép megvalósítása érdekében. Perry azt ajánlotta továbbá, hogy a nő olvassa el Jane Austen Értelem és érzelem (Sense and Sensibility) című könyvét.

Ez két nővér története. Az egyikük kontrollálja az érzéseit, míg a másikat az érzelmei irányítják. Kinek a módszere a legjobb? Olvasd el a könyvet és döntsd el magad” – írta a szakértő.

Párkapcsolat: ezt tedd, hogy újra megőrüljetek egymásért

Hosszú távú párkapcsolatokban gyakran előfordulhatnak hullámzások, vagyis vannak jobb és rosszabb időszakok is – ez teljesen természetes. Nem ritka probléma azonban az sem, hogy kialszik a tűz a felek között: az ágyuk kihűl, az intimitás pedig szinte teljesen elpárolog az életükből. Ne csüggedj, ha te is éppen ezzel küzdesz – van megoldás!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!