„A szeretőm mentette meg a házasságomat”

Miközben a legtöbben a minőségi együtt töltött időt és a jó kommunikációt mondanánk a hosszú és boldog házasság titkának, Gilly egészen mást vall. A 47 éves asszony, aki nem vállalta történetét a valódi nevével, azt mondja, szerinte a 10 évig tartó viszonya volt az, ami szilárd alapokat adott a házasságának.

A Mirrornak nyilatkozó asszony elmondta, azután, hogy a házasságából eltűnt az intimitás és a meghittség, máshol kezdte keresni a boldogságot. És a szexet. „A férjemmel gyakran veszekedtünk a szex miatt. Én többet szerettem volna belőle. Neki meg pont elég volt az, ha néhány havonta egyszer összebújtunk” – kezdi Gilly, majd hozzátette, nagyjából ezzel egyidőben kezdett kifelé kacsintgatni a házasságából.

Elmondta, nem tervezett hosszú távra. „Tulajdonképpen azokat a vágyaimat szerettem volna kielégíteni, amit otthon nem tudtam” – magyarázza. „A jelenlegi szeretőm fiatalabb mint én és ő is házasságban él. Ez – mint utóbb kiderült – fontos kapocs kettőnk között, így ugyanis megértjük a másik élethelyzetét, és egyikünk sem érdekelt abban, hogy a kapcsolat jellege megváltozzon.”

Gilly azután tanulta meg becsülni a férjét, hogy viszonyt kezdett a szeretőjével. (Fotó: Gettyimages)

Gilly azt mondja, a szeretője döbbentette rá, hogy irreális dolog volt a részéről, csupán egyetlen embertől várni, hogy minden szükségletét kielégítse. „Képtelenség, hogy valaki egyszemélyben képes legyen stabilitást, intimitást, szenvedélyt és megértést nyújtani egy másiknak. Az, hogy egyszerre több férfi van az életemben, lehetővé teszi, hogy arra fókuszáljak, amit kapok tőlük, nem pedig arra, hogy mit nem.”

Az asszony a beosztásától függően találkozgat a szeretőjével: van, hogy hetente többször, de olyan is előfordult már a hét év során, hogy havonta egyszer találkoztak. „A férjemnek nem beszéltem a másik férfiról és nem is tervezek” – vallja be, majd hozzáteszi, nem is érzi ennek szükségét.

