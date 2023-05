„Beleszerettem egy szexmunkásba. Lehet jövőnk?”

„Már egy éve rendszeresen találkozom egy szexmunkással, minden héten többször is együtt vagyunk. Ilyenkor nem kizárólag szexről van szó: el szoktunk járni vacsorázni és egyéb programokra is. Rendkívüli módon kötődni kezdtem hozzá. Még az is elképzelhető, hogy beleszerettem” – vallotta be egy férfi, aki névtelenül megírta történetét a The Guardiannak.

Valóban szárba szökkenhet a szerelem egy alkalmi munkakapcsolatban? Fotó: Getty Images

„Vajon viszonozza az érzéseimet?”

A levélíró azért bérelte fel a szexmunkást, hogy úgy érezhesse, mintha lenne barátnője. „A lány egyértelműen nagyon jól végzi a munkáját, ugyanis olyan jól bánik velem, hogy néha felmerül bennem, hogy talán érzéseket táplál irántam” – fogalmazott.

A férfi egy nagy dilemma miatt kérte ki a lap szakértőinek véleményét. „Fogadjam el, hogy ez csak egy munkakapcsolat, amelynek egyszer vége szakad majd, vagy felvessem, hogy lehet-e ebből valami komolyabb, kockáztatva ezzel a számomra igen élvezetes alkalmi viszonyunk végét?” – tette fel a kérdést a levélben.

„Az exemmel élek. Tartanunk kellene a távolságot?” – mutatjuk a szakértő véleményét.

„Nem valószínű, hogy az érzés kölcsönös”

A levélírónak Eleanor Gordon-Smith rovatvezető válaszolt, aki gyakran ad tanácsot a The Guardian olvasóinak hasonló személyes problémákat érintően. A nő szerint ez egy igen speciális helyzet. „Fizetsz neki azért, hogy úgy érezd, odavan érted. Amikor pedig úgy viselkedik, mintha szerelmes lenne beléd, az bár igazinak tűnhet, valójában te kéred arra, hogy elhitesse ezt veled. Persze nem elképzelhetetlen, hogy esetleg tényleg érez valamit irántad, de nem is tartom túl valószínűnek” – vélekedett a szakértő.

Hozzátette, szerinte értelmetlen a férfinak abban reménykednie, hogy szexpartnere egy napon majd megkérdezi, hogy nem kezdenének-e bele egy komoly kapcsolatba. Gordon-Smith szerint érdemes úgy hozzáállni ehhez a kérdéskörhöz, hogy ha a nő valóban érez valamit a férfi iránt az alapvető szimpátián kívül, akkor azt mondani fogja – amíg viszont nem mondja ezt ki egyértelműen, addig tényként kell kezelni, hogy nem táplál gyengéd érzelmeket kuncsaftja iránt.

„Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne élvezhetnéd az együttléteket és a vele való kapcsolatot. Bár ő pénzért cserébe biztosítja az intimitást, ettől még értékes tapasztalatokat szerezhetsz általa” – fogalmazott a The Guardian rovatvezetője.

