Meglepő dolgok, amikre a sót használhatjuk

Ha például leejtünk egy tojást, és összetörik a padlón, szórjunk rá sót, és húsz perc múlva simán fel tudjuk törölni. Darázscsípésre is jó: csak nedvesítsük meg a csípést, és szórjuk be sóval. Ha kifröccsenő zsír vagy olaj meggyullad a tűzhelyen, elolthatjuk, ha sót szórunk rá (vízzel soha ne próbálkozzunk). A tűzhely takarítására is jó lehet – ha főzés közben az edényből folyadék vagy szaft fröccsen ki, azonnal szórjuk be sóval a foltot, így könnyedén és nyom nélkül le tudjuk törölni anélkül, hogy rászáradna – írja a today.com.

Meglepő, mi mindenre használhatjuk a sót. Fotó: Getty Images

Sóval a ruháinkért

A ruhák színének megóvására is remek. Ha aggódunk, hogy az új ruháink mosás közben összefogják a többit, áztassuk őket egy lavór vízbe, amibe fél csésze sót és fél csésze ecetet kevertünk – ismételjük addig, míg a víz tiszta nem marad, ezután már nyugodtan kimoshatjuk őket.

A tojást és a tejszínt hamarabb verhetjük kemény habbá, ha egy csipet sót adunk hozzájuk. Ha a kutyaházat sós vízzel mossuk ki, akkor kiölhetjük belőle a bolhákat. Megakadályozhatjuk, hogy a felszeletelt krumpli- vagy almaszeletek megbarnuljanak, ha hideg, enyhén megsózott vízbe áztatjuk őket.

Ha télen sós vízbe mártott szivaccsal dörzsöljük át az ablakokat, az üveg még legnagyobb hidegben sem fagy be vagy lesz jégvirágos. A porceláncsészékről bármilyen kávé- vagy teamaradványt eltávolíthatunk, ha sóval dörzsöljük át. Ugyanez igaz a vágódeszkákra is, melyekről nem csak a foltokat, szennyeződéseket, de a kellemetlen szagokat is eltüntethetjük sós dörzsöléssel.