Ezt tanácsolja a világ legjobb női ablakpucolója

Lássuk be, a legtöbben nem szeretjük a takarítást, inkább csak szükséges rosszként tekintünk rá. A különböző részfeladatok közül is kiemelkedik azonban az ablakpucolás, amely a többség számára szinte felér egy kínzással. Pepecs munka, közben pedig gyorsvonatként száguld az értékes szabadidő, amelyet szívesebben fordítanánk más, kellemesebb elfoglaltságra. Akadnak azonban, akikre nem érvényes ez a megállapítás, mert szó szerint pillanatok alatt végezni tudnak a nyílászárók takarításával.

A világ leggyorsabb ablakpucolójaként Terry Burrowst, becenevén Turbót tartják nyilván. Mint az a Guinness Világrekordok közleményében olvasható, a brit férfi több alkalommal is megdöntötte saját rekordját, mígnem 2009-ben elérte eddigi legjobb teljesítményét. Akkor mindössze 9,14 másodperc alatt takarított le három sztenderd méretű (114,3 x 114,3 centiméteres) ablakot. A napokban pedig a Burrows név ismét bekerült a hírekbe, ezúttal azonban nem Terry, hanem a lánya, Aliscia révén, aki a vonatkozó női világrekordot adta át a múltnak. Idén márciusi csúcsdöntési kísérlete során 16,13 másodperc alatt varázsolta tisztává a produkcióhoz kiállított ablakokat Manchesterben.

Saját bevallása szerint a 33 éves nő sosem dolgozott professzionális ablaktisztítóként, az autóiparban helyezkedett el. Ezzel együtt a legjobbtól leshette el a fogásokat, hiszen úgy nőtt fel, hogy közben látta édesapját, amint egyre jobbá vált a szakmában, újabb és újabb határokat feszegetve. „Habár sosem foglalkoztam az ablaktisztító szakmával, mégis gyerekkorom szerves részét képezte. Időnként elmentem édesapámmal Londonba, és néztem, ahogy dolgozik. Részt vettem ablaktisztító bemutatókon is, amelyeket az Ablaktisztítók Szövetsége (Federation of Window Cleaners, FWC – a szerk.) rendezett. Sőt, az ifjúsági kategóriában én is beszálltam a versenybe. Emlékszem, utolsó lettem, és nagyon frusztrált, hogy nem nyertem” – mesélte Aliscia.

Hozzátette, először öt évvel ezelőtt, 2019-ben határozta el, hogy megkísérli megdönteni a női világrekordot. Édesapját kísérte el az FWC showjára, aki éppen saját rekordját készült felülmúlni. Látva azonban, hogy a szervezők 1000 fontos (akkori árfolyamon számolva mintegy 370 ezer forintos) pénzdíjat hirdettek ki a női kategória győztesének, maga is beszállt a versenybe. „Nem döntöttem végül csúcsot, de ez volt az a pont, amikortól apámmal elkezdtünk beszélni a lehetőségről. Úgy gondoltam, nagyszerű dolog lenne ezt elérni, tekintve, hogy milyen nagy szerepet tölt be egyébként az életemben” – fogalmazott Aliscia Burrows, aki tehát immár saját nevét is beírta a sportág történelemkönyvébe. Hogy mennyire kiélezett a verseny, jól mutatja, hogy alig 0,15 másodperccel bizonyult gyorsabbnak az előző csúcstartónál.

Noha nem lesz mindenkiből ablakpucoló világbajnok, az újdonsült Guinness-rekorder adott pár tippet, amelyeket érdemes lehet megfogadni, amikor legközelebb nekilátunk otthon, hogy eltüntessük a bosszantó szennyeződéseket lakásunk ablakairól.

Fontos szempont, hogy olyankorra időzítsük a takarítást, amikor éppen felhős az ég. Az erős napsütés ugyanis túl hamar felszárítja az ablaktisztító folyadékot, ami miatt csíkokban foltok maradhatnak vissza a felületen.

A munka megkezdése előtt húzzuk fel a redőnyöket, illetve lehetőség szerint szedjük le a függönyöket is. Ezeken sok por megülhet, azt felkavarva pedig takarítás közben nyomot hagyhat az ablakokon.

Ha pedig természetes alternatívát keresel a bolti ablaktisztítók helyett, akkor próbáld ki, hogy egyenlő arányban összekeversz meleg vizet és fehér ecetet. A szennyeződéseket ez is kiválóan eltávolítja.

Borítókép: Getty Images