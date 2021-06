Ezért tilos műanyag edényben mikrózni

Gyakran olvashatótetején a, vagyis mikrohullámú sütőbe tehető felirat. Ez alapján arra következtethetnénk, hogy biztonsággal melegíthetjük a dobozban is az ebédünket anélkül, hogy minőségében kárt szenvedne. Ez azonban nem igaz, a kiírás csupán azt jelenti, hogy a doboz hő hatására sem olvad el és megtartja formáját. A mikrohullámú sütő melegítéskor több anyagot kiold a műanyagból, melyek a szervezetben lerakódva komoly egészségkárosító hatással bírnak.

A műanyag edényben történő mikrózás komoly veszélyeket rejthet

Figyeljük a doboz alján a kódot!

Egy felmérés szerint a műanyag termékekben található vegyi anyagok alacsony libidót okozhatnak a nők esetében. A megfigyelést a ftalátokkal hozzák összefüggésbe, egy korábbi cikkünkben többet is megtudhat róla!

Két: a ftalátok, illetve a biszfenol A (közismertebb nevén BpA). Az előbbi vegyületcsoport a műanyagok rugalmasságát adják, a szervezetbe jutva azonban hormonális zavarokat okozhatnak, károsítják a férfiak spermáját és csökkentik a tesztoszteronszintet. A BpA-t pedig számos kutatás tette felelőssé rákos megbetegedésekért, de szerepet játszhat többek között cukorbetegség, asztma és szívbetegség kialakulásában, meddőségben és pajzsmirigy-zavarokban. Ezen aggodalmak miatt a babák cumisüvege és ivópohara 2012 óta BpA-mentes, az ételek tárolására használt dobozok azonban még tartalmazzák.Minél kevesebb jut ezekből az anyagokból a szervezetünkbe, annál jobb. A szakértők azt javasolják, hogy üveg-, vagy kerámiaedényben melegítsük az ételünket, a műanyag dobozokban pedig még csak ne is tároljunk élelmiszert, ha karcosnak, kopottnak látjuk, illetve ha az eredeti színe megváltozott. Hogyha mégis műanyagban szeretnénk betenni az ebédet a mikróba, tanácsos előtte megvizsgálni a doboz alján lévő újrahasznosítási kódot (angolul recycling code-ként olvasható, három nyíl formáz egy háromszöget, benne egy számmal). Kerüljük az olyan edényeket, melyek kódja 3-as, vagy 7-es.Ráadásul nem csupán szórványos előfordulásról van szó, a műanyag dobozok nagy része káros lehet az egészségre. A Texasi Egyetem 455 műanyag edényt vizsgált be - közöttük BpA-menteseket is -, a bennük tárolt élelmiszerek 70 százalékában pedig hormonzavarokat okozó anyagokat mutattak ki. A mikróba tett edények esetében ez az arány 95 százalék volt.