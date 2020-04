A leggyakoribb mosási hibák

Nem lapos felületen áll a mosógép A mosógép kiegyensúlyozása nagyon fontos, mert ha egyenetlen talajon van (még ha szabad szemmel nem is látható az eltérés), "ugrálni" fog, túlságosan rázkódhat, ez pedig jelentősen csökkentheti az élettartamát. A mosógép elhelyezésénél mindenképpen használjunk vízszintezőt, és ennek segítségével állítsuk be a gépet. A modern készülékek gyakran állítható lábakkal rendelkeznek.

Túl sok mosószert és öblítőt használunk

Nem figyelünk a gombokra és a cipzárakra

Nem tisztítjuk rendszeresen a mosógépet

Azt hihetnénk, hogy minél több mosószert és öblítőt használunk, annál jobb, hiszen ez azt jelenti, hogy még tisztábbak és még illatosabbak lesznek a ruháink. Valójában azonban a minimális mennyiség is elegendő a ruhák megfelelő tisztításához,. Ez a nyálkás vegyszertömeg pedig lassan károsíthatja a ruhákat és a gépet is.. A mosásnál ugyanis erőteljes rángatásnak vannak kitéve az anyagok, ez pedig megterhelheti a gombokat és a gomblyukakat, így nagyobb lesz az esélye a szakadásnak. A cipzár fogai viszont beleakadhatnak más ruhákba, és úgy károsíthatják azokat.Azt hihetnénk, hogy a mosás során a mosógép is tisztább lesz és nincs szüksége külön takarításra. Azonban a mosógép nemcsak a dobból áll, ahova betesszük a ruhákat, ezért időnként érdemes időt szánni a kitisztítására. Ha tehetjük,. A csövekben is lerakódhat a vízkő, illetve a különböző vegyszermaradványok, ez pedig nemcsak a mosási hatékonyságot csökkentheti, de akár a mosógép élettartamát is megrövidíti. Bár kaphatóak különböző mosógép-tisztító folyadékok, porok, de