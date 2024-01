Ilyen hidegnek kell lennie a hűtőben

A hűtőszekrényben az optimális hőmérséklettartomány 1 és 5 Celsius-fok között van. Erre hívta fel a figyelmet a közelmúltban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű oldalának videója is.

Nem jó a túl meleg, de a túl hideg sem

Az említett hőmérsékleti határokat azért kell betartani, mert 5 fok feletti hőmérsékleten már nagyon könnyen elszaporodhatnak a romlást vagy akár megbetegedést okozó mikrobák az ételekben. Ha viszont 1 fok alá csökken a hűtőben a hőmérséklet, akkor megfagynak a termékek – figyelmeztetett a Maradék nélkül.

Ezekre sem árt odafigyelni

A szakértők egyébként korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak az számít, hogy milyen hőmérsékletet állítunk be, hanem az is, hogy milyen és mennyi élelmiszert teszünk a hűtőszekrénybe. A túlzsúfolt készülékben ugyanis nem tud megfelelően áramlani a hideg levegő, ez pedig rontja a hűtési kapacitást, valamint gyorsíthatja az élelmiszerek romlását.

Fontos tudni továbbá, hogy ha egyszerre sok szobahőmérsékletű élelmiszert teszünk a hűtőszekrénybe, akkor a készülék belsejében megemelkedhet a hőmérséklet. Ilyenkor tehát rövid időre érdemes kissé növelni a hűtőteljesítményt. Ezenkívül arra is ügyelni kell, hogy ne nyitogassuk gyakran és ne hagyjuk sokáig nyitva a készülék ajtaját.

Ezt sokan rosszul tudják a hűtőről

Sokan a mai napig azt gondolják, hogy a hűtőben lévő skála a hőmérsékletet mutatja. Ez azonban nem így van.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images