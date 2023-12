Ezt sokan rosszul tudják a hűtőről

A hűtőben a hőszabályozó gomb nem a hőmérsékletet mutatja, hanem a teljesítményfokozatot – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás elleni küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programja. Éppen ezért sok hűtő esetében viszonylag nehéz a hűtő belső hőmérsékletét nyomon követni.

Sokan a mai napig azt gondolják, hogy a hűtőben lévő skála a hőmérsékletet mutatja. Fotó: Getty Images

Nem a legnagyobb fokozat a legjobb

„Emlékszem, általános iskolás koromban technikából tanultuk ezt, és otthon a szüleimnek nem tudtam megmagyarázni a tekerős hűtőn, hogy az 5-ös fokozat nem azt jelenti, hogy 5 fokon van, hanem akkor pont hogy jobban hűt, és csodálkoztak rajta miért fagy meg benne a párizsi 5-ös fokozaton” – írta a bejegyzéshez egy kommentelő.

A szakértők azt javasolták, hogy tegyünk a hűtőbe egy hideget jól viselő hőmérőt, hogy ellenőrizni tudjuk, vajon a hőmérséklet valóban a megfelelő tartományban, vagyis 0 és 5 Celsius-fok között van-e. „Egy ilyen hőmérő a legtöbb háztartási boltban beszerezhető” – írták.

Ezért nem jó, ha túlságosan tele van a hűtő

A hűtő belső hőmérsékletét több tényező is befolyásolhatja. Az egyik legfontosabb azonban az, hogy milyen és mennyi élelmiszert tárolunk a készülékben.

Az sem jó, ha túl meleg a hűtőnk

Az egyik kommentelő azt írta, ő 7 Celsius-fokosra állította be a hűtője belső hőmérsékletét. A Maradék nélkül csapata azonban figyelmeztette, hogy ez már egy kicsit magas.

Ezen a hőmérsékleten már jól érezhetik magukat a kórokozók, ami az élelmiszerek gyorsabb romlását eredményezheti. Érdemes a hűtő hőmérsékletet 0 és 5 fok közötti értéken tartani, ezzel hatékonyan tudjuk korlátozni a baktériumok szaporodását” – írták válaszukban.

Mint már nálunk is olvashattad, nem is olyan régen összeállított a Maradék nélkül csapata egy különleges hűtőhasználati útmutatót. Ebben kitértek egyebek mellett arra is, hogy 0-5 foknál magasabb hőmérsékleten a termékek akár napokkal hamarabb is megromolhatnak. 0 fok alatt viszont már megfagynak az élelmiszerek, a jégkristályok általi szöveti roncsolás pedig szintén idő előtti romláshoz vezethet.