Ezért nem jó, ha túlságosan tele van a hűtő

A hűtőszekrényben a helyes tárolási hőmérséklet 0 és 5 Celsius-fok között mozoghat” – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás elleni küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programja. Mint írták, ez a hőmérséklet-tartomány nemcsak az élelmiszerek romlását okozó mikroorganizmusok szaporodását akadályozza meg, de az élelmiszer életfolyamatai – például az utóérés vagy a cukorbontás – is lelassulnak.

Nem jó sem a túl meleg, sem a túl hideg

0-5 foknál magasabb hőmérsékleten a termékek akár napokkal hamarabb is megromolhatnak. 0 fok alatt viszont már megfagynak az élelmiszerek, a jégkristályok általi szöveti roncsolás pedig szintén idő előtti romláshoz vezethet.

Ezekre is jobb odafigyelni

Nemcsak az számít, hogy milyen hőmérsékletet állítunk be, hanem az is, hogy milyen és mennyi élelmiszert teszünk a készülékbe. A túlzsúfolt hűtőben például nem tud megfelelően áramlani a hideg levegő, ez pedig rontja a hűtési kapacitást, valamint gyorsíthatja az élelmiszerek romlását is.

Nagyon nem mindegy, milyen és mennyi élelmiszert tárolunk a készülékben. Fotó: Getty Images

Mint már nálunk is olvashattad, nem is olyan régen összeállított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja egy különleges hűtőhasználati útmutatót. A szakértők tippjei között szerepel egyebek mellet az is, hogy a meleg ételt nem ajánlott azonnal a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba helyezni, azzal ugyanis jelentően nőhet a készülék belső hőmérséklete, ez pedig hatással lehet az összes többi élelmiszerre.

Érdemes várni addig, amíg kicsit kihűlnek, de a legjobb gyakorlat az, ha az ételt kisebb adagokba való porciózással hűtjük ki, vagy a tároló edényt hideg vízbe állítjuk, esetleg jégakkuval tovább gyorsítva a folyamatot. Ideális esetben az étel hőmérséklete legyen körülbelül szobahőmérsékletű, mielőtt bekerülne a hűtőszekrénybe” – olvasható a hűtőhasználati kisokosban.

Fontos tudni továbbá, hogy ha hirtelen sok szobahőmérsékletű élelmiszert teszünk a hűtőszekrénybe, akkor a készülék belsejében megemelkedhet a hőmérséklet. Ilyenkor tehát rövid időre érdemes kissé növelni a hűtőteljesítményt. De legalább ilyen lényeges az is, hogy ne nyitogassuk gyakran és ne hagyjuk hosszú ideig nyitva a készülék ajtaját.