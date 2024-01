Tudod, mit hova kell tenni a hűtőben? Mutatjuk

„Hogyan célszerű az élelmiszereket a hűtőszekrénybe pakolni?” – ezzel a kérdéssel fordult egy levélíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakértőihez, akik a Facebookon adták meg a választ. Mint a posztban írják, minden élelmiszernek megvan a maga helye a hűtőszekrényben, a rendszer kialakítása során pedig az a legfőbb szempont, hogy miként lehet elkerülni a keresztszennyeződéseket. Emellett a rend fenntartása abban is segít, hogy átlássuk és nyomon kövessük, mi mindennel tervezhetünk még a konyhában. Így tehát a pazarlást is könnyeben megelőzhetjük egy kis odafigyeléssel.

Ami tehát az elrendezést illeti, a Nébih bejegyzése szerint a legfelső polcokat elsősorban bedobozolt főtt ételekkel, maradékokkal érdemes feltölteni. Ezek alá, a középső polcra tehetjük azokat az élelmiszereket, amelyek teljes felületét csomagolás borítja. Példaként említik a fogyasztásra kész élelmiszereket, így a sajtokat, joghurtokat, felvágottakat. Haladva tovább lefelé, az alsó polc már a nyers hús terepe. Persze a húsokat is be kell csomagolni, de az elhelyezés ezen túlmenően is véd attól, hogy a véletlenül kifolyó húslé ne szennyezze be a hűtőszekrény többi polcát, ezáltal az ott eltett élelmiszereket se.

Szintén tehetjük az alsó polcra a tojást, habár azt a hűtő ajtajában külön erre a célra kialakított tartóban is tárolhatjuk. A zöldségek és gyümölcsök esetében fontos szem előtt tartani, hogy mosatlanul tegyük a hűtőbe, mert így tovább megőrizhetjük a minőségüket. A legjobb helyük pedig az alsó fiókban van, ahova más típusú élelmiszert egyáltalán ne tegyünk melléjük. A hűtőszekrény ajtajában a nagyobb méretű, de szintén saját, jól záródó csomagolásban lévő élelmiszerek kaphatnak helyet: tej, salátaöntetek, ketchup, üdítők stb.

Borítókép: Getty Images