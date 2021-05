Testünkkel ez történik, ha abbahagyjuk a sportolást

Megemelkedik az inzulinszint

Ha abbahagyjuk az edzést, már viszonylag rövid idő alatt csökkenni kezd a szervezetünk inzulinérzékenysége, emiatt a testünk egyre többet és többet termel belőle. A magas inzulinszint nem tesz jót a szervezetnek, és hosszú távon cukorbetegég, illetveelhízáskialakulásához vezethet.

Veszítünk az izomtömegünkből

Már egy hét kihagyás után elkezd csökkenni az izmaink mérete, illetve az izomszövet mennyisége. Különösen idősebb korban fontos, hogy megőrizzük az izmaink állapotát, és rendszeresen végezzünk súlyzós edzéseket.

Növekszik a testzsír mennyisége

Ha nem mozgunk, azt az anyagcserénk is megszenvedi, és az izommennyiség csökkenésével együtt csökken a szervezet zsírégető képessége is. Emiatt a testünk több zsírt kezd raktározni, ami hízáshoz vezet. Ez egy újabb ok arra, hogy igyekezzünk megőrizni az izomszöveteink mennyiségét.

Megemelkedik a vérnyomás

Azokon a napokon, amikor nem edzünk, magasabb a vérnyomásunk, mint azokon a napokon, amikor igen. Ha sokáig nem mozgunk, akár kórosan is megemelkedhet a vérnyomásunk, ami szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet.

Magasabb lesz a stressz-szintünk

A rendszeres sport az idegrendszerre is jó hatással van, a mozgás hiányától viszont sokkal jobban felgyülemlik bennünk a feszültség, és sokkal rosszabbul is kezeljük a stresszt. A mozgás az egyik legjobb kedélyjavító, hiányában hajlamosabbak vagyunk a szorongásra és a depresszióra is.

Alacsonyabb lesz a libidónk

A mozgáshiány libidócsökkenést is kiválthat, és mivel a mozgás az önbizalomra és az énképre is pozitív hatással van, ha nem sportolunk, esélyes, hogy kevésbé fogjuk jól érezni magunkat a bőrünkben. Ez szintén negatívan hathat a szexuális életünkre.

