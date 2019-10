Intim higiénia: erre kell figyelni a terhesség alatt

Terhesség alatt az intim területek tisztán tartása mind a kismama, mind a magzat egészsége szempontjából is nagyon fontos. Egy bakteriális vagy gombás hüvelygyulladás ugyanis akár idő előtti fájásokhoz, burokrepedéshez, alacsony születési súlyhoz vagy akár koraszüléshez is vezethet. A hüvelyflóra egészségéért az enyhén savas kémhatás felel, a hüvely savas közegében ugyanis nem tudnak megtelepedni a különféle kórokozók. Ezt a kémhatást a hüvelyben található jótékony tejsavbaktériumok tartják fel. Ha azonban valamilyen oknál fogva számuk megfogyatkozik, akkor ennek következtében a hüvely kémhatása is megváltozik, és könnyen elszaporodhatnak a kórokozók. A terhesség alatt tehát az a feladat, hogy a hüvely kényes egyensúlyát fenntartsuk. Ehhez adunk az alábbiakban tanácsokat.

A terhesség miatti hormonális változások a hüvelyflóra egyensúlyát is felboríthatják. Fotó: iStock

Fürdés vagy zuhanyzás?

Bármennyire pihentető is a forró fürdő, terhesség alatt ajánlatos inkább a zuhanyzást választani - ha pedig mégis fürdeni szeretnék, a víz semmiféleképpen ne legyen forró, vagy túl hideg. De még ha a korai hónapokban egyszer-egyszer fürödtünk is, az utolsó 6 hétben már nyitva lehet a méhszáj, úgyhogy innentől kezdve egyáltalán nem ajánlott sem a kádfürdő, sem pedig az uszoda. A vízből ugyanis a nyitott méhszájon át könnyebben feljutnak a kórokozók és a magzatot is megfertőzhetik.

Nem csak a hüvelyfertőzés okozhat bajt A várandósság alatt a felfázás, vagy pontos nevén a hólyaghurut is gyakori probléma. Ennek oka, hogy az egyre növekvő méh nyomásának hatására a húgyvezetékek fala ellazulhat és kitágulhat. Emiatt a vizelet elfolyása lassul, ez pedig időt és ideális táptalajt szolgáltat a baktériumok elszaporodásához. A probléma elkerülése érdekében figyeljünk oda a rendszeres vizeletürítésre, igyunk sok folyadékot és kerüljük a húgycsőnyílás-hüvely-végbélnyílás környékének szappannal történő tisztítását.

A hüvely tisztán tartása

Várandósság alatt az intim zuhany használata, a hüvelyöblítés és az irrigálás is kerülendő. A túlzásba vitt intim tisztálkodással ugyanis árthatunk magunknak: kimoshatjuk a hüvelyből a jótékony baktériumokat, így a kórokozók szabad utat kaphatnak. De ugyanígy nem javasolt az intim dezodorok használata sem, és kerüljük az illatosított tisztasági betéteket is.

Arra is mindenképpen figyeljünk, hogy elölről hátrafelé törölve használjuk a vécépapírt, és ha bármilyen kóros folyást tapasztalunk, ne kezdjük el magunkat vény nélkül kapható kúpokkal gyógyítani addig, míg el nem mentünk orvosunkhoz.

Ne mindegy, milyen fehérneműt hordunk

Nem érdemes túl szoros, nem megfelelően szellőző fehérneműket sem hordani. Az ilyen fehérneműk ugyanis nem engedik lélegezni a bőrt, sőt irritálják is azt, amivel könnyen intim gyulladást idézhetnek elő.