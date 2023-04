Fogamzásgátlás: erre mindenképp figyelj!

A nem tervezett terhesség megelőzése nem kizárólag a nők feladata. Ugyanakkor a jelenleg elérhető fogamzásgátló módszerek zömét a nőknek kell használniuk, ezért a fogamzásgátló termékek hátrányaival is leginkább ők szembesülnek. A nagy választék lehetőséget teremt, hogy személyre szabottan alkalmazhassuk a számunkra legkényelmesebb módszert. A választás során érdemes figyelembe venni az életkorunkat, az élethelyzetünket és nem utolsó sorban az egészségi állapotunkat. Ez utóbbinál pedig jó tisztában lenni az alkalmazott módszer hátrányaival. Másrészt pedig teljesen jogos elvárás, hogy a fogamzásgátló termék ne károsítsa az egészségünket.

Két lényeges dolgot azonban érdemes szem előtt tartani. Az első: minden olyan termék vagy készítmény hüvelygombát okozhat, amely befolyásolja a hormonháztartásunkat. A második: minden hüvelybe jutatott idegen tárgy vagy kemikália hajlamosít a hüvely gombás megbetegedésére. Alapvetően a testi együttlét is hajlamosít valamelyest a hüvelygombára. Miután ezt tisztáztuk, nézzük, miből válogathatunk.

A FOGAMZÁSGÁTLÓ TABLETTA SZEDÉSE NÖVELI A HÜVELYGOMBA KIALAKULÁSÁNAK ESÉLYÉT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Védekezés. De mennyire megbízhatóan?

A Pearl-indexszel mérik a fogamzásgátló módszerek hatékonyságát. Mondanunk sem kell, hogy százszázalékos biztonságot nyújtó megoldás nem létezik. A különféle fogamzásgátló módszerek kombinálásával a teherbeesés kockázatát minimálisra lehet csökkenteni.

Az elsőhöz például nem kell más, csak odafigyelés és önuralom: a férfi részéről – ez lenne a megszakított közösülés. Kényelmesnek tűnhet első hallásra, de sajnos teljességgel megbízhatatlan. Ugyanez mondható el a naptármódszerről is, amely az ovuláció időpontját veszi figyelembe.

A további opciókat két csoportra lehet osztani. A nem kívánt terhesség megelőzése érdekében bevethetünk hormonokat, vagy választhatjuk a hormonmentes utat is. A hormonális fogamzásgátlók az ösztrogén és a progeszteron hormonok kombinációját tartalmazzák. Szintén hormonokat tartalmaznak az esemény utáni tabletták, a fogamzásgátló tapaszok és injekciók, a hormontartalmú spirálok (spirálból létezik hormonmentes is), illetve a hüvelygyűrűk.

Ha itt a tavasz, akkor az egyértelműen vitaminhiánnyal és csökkent immunitással jár együtt? Nem kell ennek feltétlenül így lennie. Mutatjuk, miért fontos az erős immunrendszer a téli hónapok után is, és hogyan védhet meg az olyan intim panaszoktól, mint például a hüvelygomba megjelenése.

Vannak módszerek, amelyek fizikai akadályt hoznak létre, hogy a spermiumok ne találkozzanak a petesejttel. Ilyen a gumióvszer, amely kivételesen a férfiak által használt fogamzásgátló eszköz. Előnye, hogy véd a szexuális úton terjedő betegségek ellen is. A férfiaknak gyártott termék mellett létezik az úgynevezett női óvszer is. Ezt gyakran méhszájsapkaként és pesszáriumként is emlegetjük, de közel sem annyira kedvelt, mint a hagyományos óvszer. A méhen belüli réz- vagy hormontartalmú spirálok használatához orvosi segítség kell, mivel a felhelyezésük szakértelmet igényel. Megakadályozzák a megtermékenyült petesejt beágyazódását és a terhesség létrejöttét. Felhelyezés után nem kell napi szinten foglalkozni velük, így viselőjüknek hosszú évekig törődnie sem kell a fogamzásgátlással, de hüvelygombára ezek is hajlamosítanak. Léteznek hüvelykúp, krém, zselé, hab formájú kémiai fogamzásgátlók is, amelyek a spermiumok megtermékenyítő képességét szüntetik meg. A kérdéses hatékonyságuk miatt kiegészítő védelemként érdemes használni ezeket.

Hüvelyflóra: erre is figyeljünk a fogamzásgátlás mellett

Négyből három nő élete folyamán legalább egyszer találkozik a hüvelygombával. A fogamzásgátló tabletta szedése növeli a hüvelygomba előfordulásának a kockázatát. Amennyiben túl gyakran térnének vissza a gombás tünetek, érdemes a kezelőorvossal konzultálni, és alacsonyabb hormontartalmú készítményre váltani vagy másik fogamzásgátló módszert választani. A helyi, spermicid hatású krémek, kúpok képesek a hüvelyflórát alapjaiban megbolygatni: ha lúgosabb irányba tolják a hüvelyi pH-t, akkor ideális körülményeket teremtenek a gombák szaporodásához.

A gomba kellemetlen tüneteit helyi kezeléssel, antibikotikus, azaz gombaellenes hatású kúpokkal, kenőcsökkel lehet csillapítani. Bizonyos esetekben szükség lehet szájon át szedhető gyógyszerre is. A szájon át szedhető gyógyszereket javasolt helyi hatású készítménnyel kiegészíteni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!