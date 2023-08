A fügefalevél bámulatos hatásai

Az utóbbi években itthon is egyre ismertebbé és elterjedtebbé vált a füge – sokan a saját kertjükben is gondoznak fügefákat. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy nemcsak a gyümölcsöt lehet elfogyasztani, hanem a levelek is változatos módon felhasználhatók – hívta fel a figyelmet közelmúltbeli Facebook-posztjában a kismarosi Málnalevél Patika.

A fügefának nemcsak a termése, de a levele is felhasználható. Fotó: Getty Images

Főzz belőle teát!

A vérnyomás és a vércukorszint szabályozására, a csontritkulás megelőzésére, valamint az emésztési gondok enyhítésére is jó megoldás lehet a fügefalevél-tea. Sőt: májzsugor, hörghurut és aranyér esetén kúraszerű fogyasztása is javasolt. Arra azonban figyelj oda, hogy milyen levelekből főzöd a teát!

A füge friss leveléből nem ajánlott teát készíteni, mert a benne található tejnedvek allergiás reakciót válthatnak ki. A tea készítése előtt tehát szárítani kell a leveleket, de ezt házilag is bárki könnyedén megteheti. A friss, zöld, ép leveleket szedjük le, mossuk meg, és szárítsuk pár napig szellős, napfénytől védett helyen. Ha megbarnultak, biztos jól kiszáradtak, morzsoljuk össze és tegyük egy légmentesen záródó befőttes üvegbe” – olvasható a gyógyszertár ismertetőjében.

Az elkészítése egyébként pofonegyszerű: egy liter forrásban levő vízhez tegyél két evőkanál szárított fügefalevelet, majd forrald 15 percig. Leszűrés után már fogyasztható is. Napi 1 bögrével ajánlott inni belőle.

Különleges nyári frissítő alapanyaga is lehet

Szeretnél a nagy melegben egy különleges, frissítő italt kortyolgatni, amelyet mindössze néhány perc alatt elkészíthetsz? Akkor érdemes kipróbálni a fügefalevélszörpöt.

Hozzávalók:

700 milliliter víz

360 gramm cukor

4-5 fügelevél

15 gramm citromsav

1 citrom leve

Elkészítés:

A vízből és a cukorból főzz szirupot, a végén add hozzá a citromsavat is. Amíg a szirup felforr, a fügefaleveleket mosd meg és vagdosd fel. A citromot – megmosás után – vágd félbe és facsard ki a levét. A kihűlt sziruphoz add hozzá a levéldarabokat és a citromlevet, majd jól turmixold össze az egészet. 10 percig hagyd állni, majd szűrd le és töltsd üvegbe a szörpöt. Tárold hűtőben és 5-6 napon belül fogyaszd el!

Akár az arcodra is kenheted!

A problémás arcbőrrel küzdőknek is van egy jó hírünk. A fügefa friss leveleiből készített pép hatásos fegyver lehet a pattanások ellen. Ehhez csupán össze kell turmixolnod néhány levelet, majd felvinni az arcodra az így kapott kencét. 10-15 perc után mosd le!