Tojásfestéshez ad és vár hasznos tanácsokat a Nébih

A Maradék nélkül program a tudatos ünnepi készülődés jegyében idén is meghirdeti a Húsvét zöldítő pályázatát, amire április 5-ig várják a pályaműveket három (tojásfestés, locsolóversírás, maradékmentő receptek) kategóriában - számol be a hírről az Infostart.

A zöldítő pályázattal minél több embertől szeretnének fenntartható tojásfestési praktikákat összegyűjteni. Kasza Gyula programvezető a tojásfestést, -díszítést illetően kitért arra is, hogy ezekhez maradékokat is fel lehet használni, például a céklának és vöröskáposztának, vagy a beáztatott vöröshagyma héjának a leve mind-mind kiválóak erre a feladatra. Viszont ha már tojást festünk, akkor érdemes kitérni arra is, hogy mi lesz a sorsa a tojásoknak.

A Nébih pályázatot is hirdetett, három kategóriában. Fotó: Getty Images

Főtt tojást a festés után két óránál többet ne tartsuk szobahőmérsékleten, mert onnantól kedve az élelmiszer-biztonsága, vagyis a fogyaszthatósága már erősen véleményes, vagyis a locsolóvárás szüneteiben kerüljenek vissza a hűtőszekrénybe. Amennyiben nem zöldséglevelekkel festünk, mindenképpen ételfestéket használjunk, mert a mérgező anyagok át tudnak szivárogni a héjon, és a tojás elfogyasztása betegséghez vezethet – magyarázta a program vezetője.