„Az őszibarack – antioxidáns hatású – E-vitaminban is gazdag, ráadásul magas rosttartalma révén segítheti az emésztést, víztartalma révén pedig a folyadékpótlást” – hívták fel a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) egészséges táplálkozásra fókuszáló, Merőkanál elnevezésű projektjének friss Facebook-posztjában. Az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk, miért is érdemes minél többet fogyasztanod ebből az ízletes gyümölcsből, amíg szezonja van.

Az emésztés jó barátja

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, szinte nincs olyan szerv, amelynek ne tenne jót a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag őszibarack. Magas C-vitamin-tartalma például különösen jót tesz az immunrendszernek, segít felvenni a harcot a rák kialakulásáért felelős szabadgyökök ellen, valamint felgyorsítja a sebgyógyulást is.

Ha gyakran küzdesz emésztési problémákkal, akkor is érdemes minél többször beillesztened az őszibarackot a napi menübe, ugyanis már egy közepes méretű gyümölccsel is fedezheted a napi rostszükséglet akár tizedét is. Mindehhez ráadásul igen magas – mintegy 85 százalékos – víztartalom társul, így az őszibarack igen hatékony fegyvernek számít a székrekedés és az aranyér elleni küzdelemben.

Megéri minél többet enni a barackból. Fotó: Getty Images

A gyomorbántalmakon egyébként a konzerves őszibarack is tud segíteni. Bár ennek alacsonyabb a rosttartalma, mint a friss gyümölcsnek, puha a textúrája miatt nagyon könnyű megemészteni. Arra viszont érdemes figyelni, hogy ne a cukros lében áztatott barackok közül válassz.

Erre figyelj vásárlásnál

A rózsafélék családjába tartozó barack érettségéről intenzív, édeskés illata árulkodik. Minél finomabb és erősebb az illata, annál érettebb a gyümölcs. Akkor a legideálisabb megenni, ha ujjbegyeddel be tudod nyomni a felületét. Ha még keményebb, amikor megvásárolod, érdemes néhány napig egy papírzacskóban, szobahőmérsékleten tartani. Ha pedig már jó érett őszibarackokat sikerült találnod a piacon/boltban, de nem ennéd meg azonnal az összeset, akkor hűtőben érdemes tárolni, úgy ugyanis lassabban romlanak meg, valamint kevésbé veszítenek C-vitamin-tartalmukból.